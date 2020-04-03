Sahil şeridinde korkunç görüntüler! Pembe denizanaları plajı istila etti!

Filipinler'de çekilen görüntülerde pembe denizanalarının bir sahil şeridini istila edip çoğaldıkları ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Sahil şeridinde korkunç görüntüler! Pembe denizanaları plajı istila etti!

Filipinlerden gelen inanılmaz görüntüler, Corong-Corong Körfezi'ndeki ıssız bir plajda çoğalan denizanalarını gözler önüne seriyor.

Alimar Amor adlı genç adamın çektiği video ile binlerce denizanasını, 23 Mart'ta Palawan sahilinde görüntüledi.

Pembe renkli denizanaları kıyı şeridini kanlı gibi kıpkırmızı bir hale getirmişlerdi.

Filipinler Çevre ve Doğal Kaynaklar Departmanı (DENR), videoyu paylaştı. Ardından denizanalarına domates denizanası ismi verildi.

Griffith Üniversitesi'nden Deniz Biyolojisi uzmanı Sheldon Rey Boco, içinde bulundukları ayların besin bolluğu ve yüksek sıcaklık açısından denizanalarının üremelerini artıran etkisi olduğunu anlattı.

Boco, bu denizanalarının ekolojik faydaları olduğunu ancak balık ağlarını tıkadıkları için balıkçılıkla geçimini sağlayanlar için olumsuzluklara neden olduklarını ve ayrıca yüzmek isteyenler için tehlikeli olduğunu belirtti.

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