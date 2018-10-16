Sahte Flash Güncellemesinden Madenci Çıktı
İnternette dolaşmaya başlayan "Flash güncellemesi" bir yandan Flash'ı güncelliyor ama diğer yandan da PC'nize zararlı yüklüyor!
Şu günlerde Flash kullanan pek kalmasa da dikkatli olmazsanız, Flash'ı güncellemeye çalışırken sisteminizden faydalanan bir kripto madencisi yükleyebilirsiniz.
Palo Alto Networks'ün keşfettiği sahte Flash güncelleyicisi, ilginç bir biçimde Flash'ı gerçekten güncelliyor ve sistem kaynaklarını kullanarak Monero üreten XMRig zararlısını yüklüyor. Araştırmacılara göre sahte güncelleyiciyi Windows 7 SP1'de çalıştırdığınızda yazılımın bilinmeyen bir yayıncıdan geldiğine dair bir uyarı alıyorsunuz. Yani hacker'lar, bilgisayarınıza bütünüyle habersiz girmiyorlar. Yine de yükleme esnasında her şey yolunda gibi göründüğünden, birçok kullanıcının işleme devam ettiği ve farkında olmadan zararlıyı yüklediği düşünülebilir.
Kripto paraların geçen seneki yükselişinin ardından kullanıcılardan para kazanmaya çalışan sadece hacker'lar değildi. Bazı Star Bucks web siteleri ve The Pirate Bay de daha fazla gelir elde etmek için web sitelerine işlemci gücünüzü kullanan kripto para madenciliği kodu eklemişti.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın