Sahte Flash Güncellemesinden Madenci Çıktı

İnternette dolaşmaya başlayan "Flash güncellemesi" bir yandan Flash'ı güncelliyor ama diğer yandan da PC'nize zararlı yüklüyor!

Sahte Flash Güncellemesinden Madenci Çıktı

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

Oyuncular buraya!

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