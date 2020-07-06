Sahte Telefon Aramaları Artıyor! Aldanmamak İçin Bunlara Dikkat!

İstenmeyen bezdirici telefon çağrıları, mucize tedavilerden finansal yardıma kadar pek çok şeyi teklif ediyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET'in paylaştığı bir araştırma, COVID-19'un oluşturduğu tedirginlik ikliminde dolandırma amaçlı otomatik sahte aramalarda artış olduğunu gösteriyor.