Sedan mı hatchback mi? En çok satan otomobiller belli oldu!

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı büyüdü. Bu yılın ocak-haziran döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,2 büyüme gerçekleşti. Peki en çok hangi tip araçlar satıldı? İşte detaylar...