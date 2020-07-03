Sedan mı hatchback mi? En çok satan otomobiller belli oldu!

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı büyüdü. Bu yılın ocak-haziran döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,2 büyüme gerçekleşti. Peki en çok hangi tip araçlar satıldı? İşte detaylar...

En Çok Sedan mı hatchback mi Tercih Edildi?

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 arttı. 254 bin 68 araç satışı gerçekleşti.

Sadece otomobil satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 203 bin 595 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlarına göre yüzde 15,9 azaldı.

Benzinli Otomobiller Zirvede

2020 yılı haziran ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 101 bin 998 adetle yüzde 50,1 pay alırken, dizel otomobil satışları 86 bin 684 adetle yüzde 42,6 pay aldı.

Otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 36 adetle yüzde 4,4 olurken, 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

En Çok Sedan Otomobiller Tercih Edildi

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,1 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 27,6 payla SUV ve yüzde 25,2 payla da hatchback takip etti.

Otomobil pazarının yüzde 85,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 123 bin 384 adetle yüzde 60,6 pay, B segmenti otomobiller de 50 bin 271 adetle yüzde 24,7 pay aldı.

Motor Hacimlerine Göre 1600cc Altındaki Otomobiller Tercih Edildi

Otomobil pazarı motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,7 artarak yüzde 95,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 6,9 azalarak yüzde 1,8 pay aldı.

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