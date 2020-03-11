Samsung, 2019'da 5G'ye Adeta Hükmetti

ABD'de geçen sene en çok satılan 5G'li telefonun Samsung Galaxy Note 10+ 5G olduğu ortaya çıktı. Yeni verilere göre firma, ülkede 5G telefonlarda yüzde 74'lük bir pazar payı elde etti.
Samsung'un bu başarısında elbette 5G'li telefon seçeneklerinin geçen sene az olmasının büyük payı var. Counterpoint Research'e göre 2019'da ABD'de 2 milyondan az 5G'li telefon satıldı. Bu, ülkedeki toplam akıllı telefon satışının yüzde 1'inin bile altına denk geliyor. 5G'li telefon satışlarının yüzde 15'i LG'den, yüzde 11'i ise OnePlus'tan geldi. 2019'da ABD'de birden fazla 5G'li telefon modeli satan tek firma ise Samsung idi.
Counterpoint'ten direktör Jeff Fieldhack'e göre 5G telefon satışlarının beklenenin altında kalmasının nedeni, bu telefonların fiyatının yüksek olması, uyumluluk sorunları ve 5G kapsama alanının tutarlı olmaması. Piyasa analizi firmasına göre 5G telefon piyasası, ABD'de bu sene yüzde 1'den yüzde 25'e genişleyebilir. Büyümenin büyük bir bölümünün Apple ve Samsung'tan gelmesi bekleniyor.
Bu sene ABD'de Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra ile üç 5G'li telefonu piyasaya sürdü. Firmanın senenin sonuna doğru Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20+ ile bu sayıyı en az altıya çıkarması bekleniyor.
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