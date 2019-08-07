Samsung, 2021 Yılında AMD RDNA'ya Geçecek
Samsung'un akıllı telefonlarında, çok yakında AMD imzasını görürseniz, şaşırmayın!
- Ercan Uğurlu
Kısa bir süre önce AMD'nin Radeon RDNA teknolojisini Samsung'a lisansladığını öğrenmiştik. Şimdi ise bu yeni nesil mobil grafik teknolojisinin sadece 2 yıl içinde akıllı telefonlara geleceğini biliyoruz.
Evet, Samsung'dan gelen son açıklamaya göre, Samsung, 2 yıl içinde AMD'nin yeni nesil RDNA grafik teknolojisini kullanacak. Samsung'dan ismi verilmeyen bir temsilci, Seeking Alpha ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Yeni GPU teknolojisini kabaca 2 yıl içinde Samsung ürünlerinde kullanmaya başlayacağız," diyerek müjdeyi vermiş.
AMD'nin Radeon RDNA grafik mimarisi, tıpkı Radeon RX 5700 XT gibi 7nm Navi grafik işlemcisinden güç sağlıyor. Bu da Samsung'un akıllı telefon tarafında performans noktasında halihazırda AMD'nin üst seviye ekran kartlarına göz kırpacağı anlamına geliyor.
Önümüzdeki günlerde Samsung tarafından konu ile ilgili daha detaylı bilgi verilmesini umuyoruz.
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