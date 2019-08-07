Samsung, 2021 Yılında AMD RDNA'ya Geçecek

Samsung'un akıllı telefonlarında, çok yakında AMD imzasını görürseniz, şaşırmayın!

  • Ercan Uğurlu
Samsung, 2021 Yılında AMD RDNA'ya Geçecek

Kısa bir süre önce AMD'nin Radeon RDNA teknolojisini Samsung'a lisansladığını öğrenmiştik. Şimdi ise bu yeni nesil mobil grafik teknolojisinin sadece 2 yıl içinde akıllı telefonlara geleceğini biliyoruz.

Evet, Samsung'dan gelen son açıklamaya göre, Samsung, 2 yıl içinde AMD'nin yeni nesil RDNA grafik teknolojisini kullanacak. Samsung'dan ismi verilmeyen bir temsilci, Seeking Alpha ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Yeni GPU teknolojisini kabaca 2 yıl içinde Samsung ürünlerinde kullanmaya başlayacağız," diyerek müjdeyi vermiş.

AMD'nin Radeon RDNA grafik mimarisi, tıpkı Radeon RX 5700 XT gibi 7nm Navi grafik işlemcisinden güç sağlıyor. Bu da Samsung'un akıllı telefon tarafında performans noktasında halihazırda AMD'nin üst seviye ekran kartlarına göz kırpacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde Samsung tarafından konu ile ilgili daha detaylı bilgi verilmesini umuyoruz.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Robot devrimine hazır mısınız?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Galaxy Note 10 Tamamen Sızdı!
BiP Yenilikte WhatsApp'ı Solladı
Stephen King'in The Stand Dizisine Yıldız Yağdı!
Microsoft'un Sıra Dışı Cihaz Hayali
ASUS 300 ve 400 Anakartlarda Ryzen 3000 Desteği

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost