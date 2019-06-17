Samsung, 6G İçin Düğmeye Bastı Bile!
Samsung, daha 5G bile hayatımıza tam anlamıyla girmemişken, 6G için çalışmalara başladı!
- Levent Öztürk
Bir süredir heyecan yaratan 5G ağları artık Dünya'nın bazı bölgelerinde çalışmaya başlamış durumda. Ancak teknolojinin gelişmesi ve normalleşmesi için halen uzun bir süre beklememiz gerekecek. Samsung da, 5G alanında öne çıkan ana isim olmak için endüstri ortakları ile agresif bir şekilde çalışıyor.
5G liderliği için mücadelenin sıradanlaşmasını bile beklemeyen Koreli firma, şimdiden geleceğe yönelerek 6G ağlar hakkında düşünmeye başlamış durumda. Söylenilene göre firma, Ar&Ge merkezi olan Samsung Research bünyesinde bir araştırma ekibini bir sonraki nesil telekomünikasyon ağları üzerinde çalıştırmaya başladı ve 6G'nin hızlı gelişimi ile standartlaştırılması üzerine bir araştırma merkezini hayata geçirdi.
Pek çok kişi bu çalışmalara başlamak için henüz çok erken olduğunu düşünebilir ancak büyük firmaların piyasaya ulaşmasına daha yıllar ve hatta belki on yıllar olan ürün ve hizmetlerin araştırmasına yatırım yapmaları alışılmadık bir şey değil.
Samsung'un 6G'ye erken yatırımı, Huawei'in Çin dışında artan sorunları ile beraber küresel telekomünikasyon pazarında daha büyük bir rol alması için iyi bir fırsat ve karar gibi gözüküyor. Koreli teknoloji devinin bu fırsatı ne kadar değerlendirebileceği ise önümüzdeki yıllarda belli olacak.
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