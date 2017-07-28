Samsung Adeta Uçuyor!
Samsung, Galaxy Note 7 fiyaskosuyla birlikte toplanan kara bulutları, görünüşe göre tamamen dağıtmış durumda!
Samsung, Haziran sonunda tamamlanan ikinci çeyrek mali rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Koreli dev, çeyrek içerisinde 12 milyar doların üzerinde kar elde ederek önemli bir başarıya ulaştı. Bu kar, geçtiğimiz senenin aynı dönemine oranla, yüzde 73 gibi müthiş bir artış anlamına geliyor.
Açıklanan bu veriler, doğal olarak satış rakamlarına da yansımış durumda. Şirketin ikinci çeyrekte elde ettiği toplam gelir 55 milyar dolar seviyesinde ve bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 20'nin üzerinde bir artışa işaret ediyor.
Galaxy Note 7 fiyaskosunun ardından zor günler geçireceği düşünülen Samsung, görünüşe göre bu günleri en az zararla atlatmayı başardı ve tekrar yükseliyor. Tabii ki bu yükselişte yeni Galaxy S8 ve S8+'ın yanı sıra, çip üretim kolunun da büyük bir payı var.
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