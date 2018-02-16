Samsung, Akıllı Gözlükleri Hala Olabilir!

Bu ipucu, Samsung'un akıllı gözlük üreteceği dedikodularını güçlendirdi!

  • Ercan Uğurlu
Samsung, akıllı gözlükleri hala olabilir!

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