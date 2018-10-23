Samsung, Android Pie İçin Fazla Beklemeyecek
Samsung, sıkça eleştirildiği Android güncellemesi konusunda bu kez işini sıkı tutuyor!
Eğer Samsung amiral gemisi cihazınız için Android Pie sürümünü merakla bekleyenlerdenseniz, sizin için iyi bir haberimiz var: Samsung'dan edinilen bilgiye göre bekleyiş eskisi kadar uzun sürmeyecek.
XDA Developers tarafından ulaşılan bilgilere göre, Samsung+ uygulamasında ortaya çıkan bir yazıda "Android 9.0 Pie'ın Samsung Galaxy telefonlarına gelecek yılın başında yayınlanacağı" ibaresi yer alıyor. Samsung'un programa uyması durumunda Samsung kullanıcıları Android Pie ile gelen yeni özelliklerden 2018 yılında faydalanamayacak ancak eskisi kadar uzun bir bekleyiş süreci de olmayacak.
Uygulamada Android Pie ile gelecek birçok özellikten birkaçı da gösteriliyor: Adaptif batarya kontrolü, iki şarj arasında uygulamaları kontrol ederek daha fazla batarya ömrü sağlayacak ve daha fazla uygulama kısayolu kullanıma hazır olacak. Android Pie, Samsung telefonlara daha fazla emoji karakterini de getirecek.
Sızdırılan destek dokümanlarına göre Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9+ kullanıcıları dilerlerse Android 9 Pie Beta sürümünü telefonlarında test edebilecekler. Açık beta programı, dokümanlara önümüzdeki günlerde yayınlanacak ve dileyen kullanıcılar yeni özellikleri güncelleme tüm kullanıcılara yayınlanmadan önce deneyimleyebilecek.
Samsung için Beta sürümünü test etmek ve beta sürümü hatalarıyla boğuşmak istemeyen kullanıcıların ise yeni güncellemeyi birkaç ay daha bekleyecek. Bunun yanı sıra Samsung'un amiral gemisi klasmanında bulunmayan birçok telefonu da Android 8.0 Oreo güncellemesi için bekleyişini sürdürmekte.
Doğan Kürşat Aktaş
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