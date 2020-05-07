Samsung, Apple Music'i Smart TV'lerine Taşıdı!

Samsung Electronics, Apple Music'i Smart TV platformuna entegre eden ilk televizyon markası olduğunu açıkladı. 100'den fazla ülkede tüketiciler, Samsung Smart TV'lerinde artık Apple Music'in keyfini yaşayabilecek.
Tüm dünyada insanların evde daha fazla vakit geçirdiği bir dönemde Samsung, Smart TV platformuna daha fazla eğlence ve sağlıklı yaşam seçeneği ekliyor. 2018 ve 2020 yılları arası Smart TV modellerinde bulunan Apple Music ile aboneler, 60 milyondan fazla şarkıyı dinleyebilecek, en sevilen müzik videolarını izleyebilecek ve dünya çapındaki müzik uzmanları ve trend öncüleri tarafından hazırlanan binlerce çalma listesini keşfedebilecek.
Bunlara ek olarak Apple Music aboneleri, kişiselleştirilmiş günlük öneriler de alabilecek ve Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled ve Elton John gibi sanatçıların özel programlarını yayınlayan yenilikçi ve global canlı radyo istasyonu Beats 1'ı dinleyebilecek. Ayrıca aboneler, mesafelerin arttığı bu dönemde birlikteliklerini ve sosyal hislerini devam ettirmek amacıyla editörlerin hazırladığı yeni çalma listeleri, sanatçılarla evde FaceTime üzerinden grup sohbetleri, sanatçılarla özel röportajları ve daha fazlasını içeren yeni "Apple Music ile Evde" içeriklerine de erişebilecek.
Samsung Electronics Stratejik Ortaklık ve İş Geliştirme Bölümü Başkan Yardımcısı Salek Brodsky, "Amacımız tüketicilere her zaman en iyi eğlence deneyimlerini sunmak. İnsanlar evde daha fazla zaman geçirdiği için bugün bu misyona her zamankinden daha fazla bağlıyız. Geçen sene, Apple TV uygulamasını sunan ilk televizyon üreticisi olduk. Bu yıl ise Apple Music'i sunarak yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Apple ile ortaklığımız, özellikle Smart TV'lerinde daha fazla içerik seçeneği aradıkları bir dönemde, tüketicilere benzeri olmayan farklı eğlence seçenekleri sunmamıza aracı oluyor." dedi.
Samsung Smart TV sahipleri, Apple Music'i Samsung Smart TV Uygulama Mağazası'ndan indirebilir, Apple Kimlikleriyle mevcut hesaba giriş yapabilir ya da abonelik işlemini televizyonlarından başlatabilir. Samsung Smart TV sahipleri bireysel, aile ya da öğrenci aboneliğiyle Apple Music'i 3 ay boyunca ücretsiz olarak deneyebilir. Apple Music'in geniş kataloğuna ek olarak, aboneler özgün dizileri, sevilen konserleri ve diğer özel içerikleri Samsung Smart TV'lerinde izleyebilir.
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