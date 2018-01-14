Samsung, Bixby ile Gıdada Kalori Ölçecek

Samsung'un dijital asistanı Bixby, gıdada kalori miktarını ölçümleyecek. Ama nasıl?

Samsung, Bixby ile gıdada kalori ölçecek

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