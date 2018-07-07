Samsung, Biyometrik Kamera Patenti Aldı
Samsung'un patentini aldığı biyometrik kamera teknolojisi, Apple'ın Face ID özelliğine rakip olabilir.
İlk olarak Haziran ayında duyduğumuz söylentilere göre Samsung bir sonraki nesil Galaxy amiral gemisi telefonu için üç boyutlu yüz tanıma teknolojisi üzerine çalışıyordu. Şimdi ise ABD Patent ve Marka Ofisi (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) tarafından yeni onaylanan Samsung patenti, bu söylentilere gerçeklik kazandırdı.
Patently Apple'ın raporuna göre USPTO Samsung'un iris tarama teknolojisi ile kullanıcıyı tanıyabilen biyometrik kamera patentini onayladı. Bununla beraber kamera ayrıca "mesafe ölçer, gece görüşü, üç boyutlu uçuş süresi sensörü, göz ve bakış takibi ve 3D algılama için yapılandırılmış ışık özelliklerine sahip.
Samsung, biyometrik kameranın ortam ışığının zorluğunu gidermek için yakalama sırasında kullanıcıya yakın kızılötesi bir ışık yakması gerektiğini düşünüyor. Biyometrik kamera ayrıca, görüntüleri kısa mesafelerde çekmek için genişletilmiş bir alan görüntüleme merceğine sahip olacak.
Mevcut diğer yüz tanıma sistemleri gibi, Samsung'un patentli biyometrik kamerasının arkasındaki fikir, böyle bir sistemle donatılmış bir cihazı açmaya çalışan bir kullanıcıyı doğrulamaktır. Bir cep telefonunun yanı sıra teknoloji, patente göre bir tablet, televizyon, dizüstü bilgisayar veya masaüstüne de uygulanabilir.
Şimdilik bu teknolojinin ne zaman ve hangi ürünlerle birlikte geleceği belli değil, ancak tahminler 2019'a ait Galaxy S amiral gemilerine işaret ediyor.
Ali Ruhi Öztürk
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