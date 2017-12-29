Samsung: Biz Telefonları Yavaşlatmıyoruz

HTC ve Motorola'nın "eski telefonları yavaşlatmıyoruz" açıklamalarının ardından Samsung'un beklenen açıklaması geldi!

Samsung: Biz Telefonları Yavaşlatmıyoruz

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