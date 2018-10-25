Samsung, Bükülebilir Ekranı Dizüstüne Getirebilir

Samsung'un bükülebilir ekran çabaları daha geniş bir kullanım alanı bulabilir

Samsung, Bükülebilir Ekranı Dizüstüne Getirebilir

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