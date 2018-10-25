Samsung, Bükülebilir Ekranı Dizüstüne Getirebilir
Samsung'un bükülebilir ekran çabaları daha geniş bir kullanım alanı bulabilir
Samsung uzun yıllardır bükülebilir bir ekrana sahip bir cep telefonu modeli geliştirmek için çalışıyor ve bu modelin Galaxy F veya Galaxy X adını taşıyacağı iddiaları yaygın. Fakat bu noktada başka bir soru daha akla geliyor: Samsung neden bununla kalsın? Bir Samsung yetkilisine göre Samsung da tam olarak bu noktada kalmayarak bükülebilir ekran için daha geniş kullanım alanları üzerine çalışıyor.
Bükülebilir ekranın uğrayacağı ilk yerlerden biri ise şirketin dizüstü bilgisayarları olacak.
Samsung'un bilgisayar pazarlama bölümü başkan yardımcısı Lee Min-cheol, açıklamasında "Bükülebilir telefonlarda olduğu gibi, Samsung diğer ekran üreticileri ile birlikte çalışarak katlanabilir ekranlara sahip dizüsti bilgisayarlar üreterek sadece içe ve dışa katlanabilir ekranlar yapmayacak, tamamen yeni bir kullanım deneyimi sunacak." cümlelerine yer verdi.
Lee, bu açıklamayı Samsung'un Seul'de sessiz sedasız tanıttığı "Flash" serisi dizüstü bilgisayar ürünlerinin gösterimi sırasında yaptı. Lee, ayrıca Samsung'un diğer panel üreticileriyle birlikte dizüstü bilgisayarlar için büyük AMOLED ekranlar üretmek üzerine çalıştığını da sözlerine ekledi. OLED paneller konusunda endüstri lideri olan Samsung, geçtiğimiz günlerde kırılmaz ve esnek bir OLED ekranı da tanıtmıştı.
Samsung'un dizüstü bilgisayar alanındaki hırsı da henüz tükenmiş değil: Koreli dev, Notebook 9 Pen adını verdiği 2'si bir arada ve 1kg'dan daha hafif olan dizüstü/tablet bilgisayarını piyasada Microsoft'un Surface serisine rakip olarak konumlandırmıştı. Katlanabilir bir form faktörü, bu tür ürünleri Samsung'un Microsoft ve Google ürünlerinden daha ön plana çıkarmasına yardımcı olabilir.
Fakat bu bükülebilir dizüstü bilgisayar hakkında daha fazla bir bilgi henüz yok. Temennimiz, Samsung'un bu projeyi de katlanabilir ekranlı telefonlar gibi yıllarca geliştirme aşamasında tutmaması.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın