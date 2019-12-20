Samsung'dan Büyük Galaxy Ortaklığı

İspanyol havayolu şirketi Iberia, Samsung Electronics ile bir ortaklık kurarak verimliliği arttırma, süreçleri standartlaştırma ve Go Up projesinin bir parçası olarak gerçek zamanlı bilgi vermeyi hedefliyor. Bunun sonucu olarak İspanya'daki Iberia hava alanları, hava alanı hizmetlerini bir üst seviyeye taşımaya yardımcı olacak 800'den fazla Samsung Galaxy cihazı barındırmaya başladı.
Iberia, daha iyi destek hizmeti sunmak için kara çalışanlarını Samsung Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler ile donattı ve bunların arasında Galaxy XCover 4s ve Galaxy Tab Active 2 de yer alıyor. Bu ürünlerin her ikisi de şok dayanımına ve toz ve su dayanımı için IP68 derecesine sahip.
Samsung donanımını CORA, Kepler, Push to Talk ve Teams gibi uygulamalar ile bir araya getirerek tüm bilgiler tek bir genel kayıt altında merkezileştirilebiliyor ve Iberia çalışanları gerçek zamanlı olarak bilgi alabiliyor ve güncellenmiş görevlere ulaşabiliyor. Bu da süreçleri standartlaştırırken yönetimi ve kaynak dağılımını iyileştiriyor. Aynı şekilde çalışanların birbirleri ile iletişime geçmeleri de daha kolay oluyor.
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