Samsung, CES 2019'da İlginç Ürünler Tanıtacak
Samsung'dan CES 2019'da birbirinden ilginç ürünler görmeye hazır olun! Ne gibi mi?..
CES 2019'a birkaç gün kala elbette fuarda tanıtılması beklenen ürün ve teknolojiler ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunlar arasında kuşkusuz Samsung'a ait olanlar da var, zira Güney Koreli şirket yalnızca akıllı telefon ve tablet üretmiyor. Teknolojiyi odağında tutan Samsung, bu yıl da CES 2019'da birbirinden ilginç ürünler tanıtacak. Bunlar arasında kuşkusuz ev elektroniği tarafında yenilikçi ürünler olacağı gibi, "farklı" ve inovotif ürünler de yer alacak. Bunlardan biri de Samsung'un Grid Monitor Stand'ı...
Samsung'un CES 2019'da göstereceği ürünler arasında C-Lab adını verdiği departmanının ürünler de yer alacak. Bunlar arasında birbirinden farklı 8 proje yer alırken, en dikkat çekeni de hemen aşağıda videosunu göreceğiniz Grid Monitor Stand.
Grid Monitor Stand, uzun süre ekran başında zaman geçirenler için geliştirilmiş bir proje. Uzun süre ekran başında zaman geçirenlerin pek çoğu kuşkusuz boyun ağrısından şikayetçi. Her ne kadar monitörü kendi oturuş pozisyonlarına göre ayarlamış olsalar da, bir süre sonra farkında olmaksızın pozisyon değiştirdikleri için yine boyun ağrısından şikayet edenleri Grid Monitor Stand ile adeta kurtaracak olan Samsung, iyi bir iş çıkartmış gibi görünüyor.
Grid Monitor Stand üzerinde çalışan Samsung C-Lab'in tek projesi bu değil. Çalışmalarında yapay zekadan faydalanan C-Lab ayrıca, 360 derecelik video kayıt yapan boyundan bağlı FITT360, cilt bakım asistanı Lululab ve Welt gibi "akıllı sağlık kayışı" gibi birbirinden ilginç ürünler üzerinde de çalışmış. Tüm bunları ve daha fazlasını kısa bir süre başlayacak olan CES 2019'da göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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