Samsung CJG5 Kavisli Monitörünü Tanıttı!
Samsung, şu an sürmekte olan Gamescom 2018 fuarında, oyunculara özel yeni kavisli monitörü CJG5'i tanıttı!
Gamescom 2018'de çok sayıda oyunun yanı sıra elbette oyun ve oyuncu donanım ile ekipmanları da tanıtılıyor. Bu tanıtımlardan biri de Samsung'undu. Samsung, Almanya'da düzenlenmekte olan Gamescom'da yeni kavisli monitörü CJG5 serisini tanıttı.
İki farklı ekran boyutuna sahip olan CJG5 monitörler, 27 inç C27JG5 ve 32 inç C32JG5 isimleriyle geliyor. Her iki model de şu an Amazon'dan ön siparişe sunulmuş durumda. Bunlardan 27 inç C27JG5 309 sterlin olarak fiyatlandırılırken, 32 inç C27JG5 ise 359 sterlin fiyat etiketiyle alınabiliyor.
Samsung Electronics Görsel Ekran İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Seog-gi Kim konuyla ilgili olarak; oyun monitörlerine hızla artan talepler nedeniyle, kullanıcıların daha fazla premium teknolojiden faydalanabilmesi için rekabetçi fiyatlı oyun monitörleri hazırlamaya çalıştıklarını söylerken, yıllar boyunca teknoloji alanında biriktirdikleri tecrübeleri ile 144 Hz ve yüksek WQHD çözünürlük gibi, oyuncular tarafından takdir edilen özelliklere bu monitörlerinde yer verdiğini söyledi. Peki, Samsung CJG5 monitörlerinin özellikleri ne? Şimdi bunlara bir bakalım...
- Model: CJG5
- Boyu: 27", 32"
- Tasarım: Kavisli Ekran
- Renk: Koyu Gümüş
- Çözünürlük: 2,560 x 1,440
- Görüntüleme Oranı: 16:09
- Kavis Ölçüsü: 1,800R
- Panel Tipi: VA Curved
- Parlaklık (Typ.): 300 cd/m²
- Görüntüleme Açısı: 178o(H)/ 178o(V)
- Tazeleme Hızı: 144Hz
- Kontrast (Typ.): 3,000 : 1
- Tepki Süresi: 4ms (GTG)
- Bağlantılar: 2x HDMI (1x 2.0, 1x 1.4), 1x DP 1.2, Headphone
Ekranlarda yer verilen çözünürlükler, HD çözünürlükten 4 kat daha yüksek. Samsung, bu yeni modelleriyle kullanıcılara daha fazla renk, daha parlak beyazlar ve daha yüksek kontrast sunarak oyun performansının yanı sıra genel kullanıma da hitap etmesini amaçlamış. 144 Hz panel hızı ile oyunlardaki ekran yırtılmalarının önüne geçen her iki monitörün, ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak Samsung'un diğer kavisli oyuncu monitörlerinin ülkemizde yaygın olarak bulunduğunu düşünecek olursak, çok geç kalmayacaktır.
Ercan Uğurlu
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