Samsung, Daha Büyük Televizyonlar Yapacak
Samsung, neredeyse bir duvar kadar büyük olan yeni televizyonu The Wall ile sadece başlangıç yapmış; daha büyük televizyonlar yolda...
Samsung, geçtiğimiz CES 2018 Fuarı'nda yeni televizyon konsepti The Wall'u tanıtmıştı. Tam 146 inç boyutundaki ekranıyla görenleri şaşırtmaya yeten The Wall, anlaşılan Samsung için yalnızca bir başlangıçmış. Gelen bilgilere göre Samsung, önümüzdeki dönemde çok daha büyük televizyonlar yapacak.
LetsGoDigital'in haberine göre Samsung, iki yeni marka adı daha kaydettirmiş. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne ticari marka başvurusunda bulunan Samsung, Super Size TV ve Giant TV isimlerini kaydettirmiş durumda. Yani, önümüzdeki dönemde Samsung'dan "Süper Boyutlu TV" ve "Dev TV"ler bekleyebiliriz.
Şu anda Samsung'un bu isimleri kullanmayı planmış olabileceği ürünleri gizemini koruyor. Ancak The Wall'un ardından gelecek yeni Super Size TV ve Giant TV'lerinde mevcut Quantum Dot teknolojisini kullanması sürpriz olmayacak. Bununla birlikte Samsung gibi şirketlerin her yıl bu markalardan düzinelercesine başvuruda bulunduğunu ve her birinin gerçekleşmediğini görmek de şaşırtıcı değil.
Ercan Uğurlu
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