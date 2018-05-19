Samsung, Dev Rakibini Yine Geçti!

Pek çok farklı beklenti ve tahmine rağmen Samsung, büyük rakibi Intel'i bir kez daha geride bıraktı. Üstelik bu kez fark daha da büyüdü!

Samsung, Dev Rakibini Yine Geçti!

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