Samsung, Dev Rakibini Yine Geçti!
Pek çok farklı beklenti ve tahmine rağmen Samsung, büyük rakibi Intel'i bir kez daha geride bıraktı. Üstelik bu kez fark daha da büyüdü!
Samsung'un yarı iletken ticareti, inanılmaz şekilde iyi gidiyor. Kore firması son birkaç çeyrekte rekor karlar rapor ediyor ve bunun en büyük sebebi yarı iletken bölümünün müthiş performansı. Samsung'un 2017'de dünyanın en büyük çip yapımcısı olarak Intel'i yerinden etmesi, bu sektördeki büyümesinin ne denli önemli olduğunu gösteriyor.
Samsung'un yarı iletken işlerinin büyümesini koruyabilip koruyamayacağıyla ilgili birçok haber yapıldı. Ama en azından şimdilik görünüyor ki Samsung'un yavaşlamaya niyeti yok. Geçen ay da firma, etkileyici çeyrek kazançları tablosu rapor etti ve yine büyük bir katkı yarı iletkenler bölümünden geldi. IC Insights araştırma firmasının söylediğine göre de 2018'in ilk çeyreğinde Samsung'un Intel'e olan üstünlüğü daha da artmış.
Yayınlanan sayılara bakacak olursak Samsung, ikinci sıradaki Intel'den %23 çok satmış görünüyor (2018 ilk çeyrekte). Samsung, bu çeyrekte 18.6 milyar çip satarken, Intel 15.8 milyon satış yapabilmiş. Samsung, geçen seneye göre %43 büyüme gösterirken Intel %11'de kalmış durumda.
H. Hüseyin Öztürk
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