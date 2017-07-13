Samsung DeX İçin İlk Reklam Videosu!
Samsung, Galaxy S8'i ekrana bağlayıp bir PC gibi kullanmanızı sağlayan DeX'in potansiyelini yeni reklamında böyle sergiledi!
Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile beraber ortaya çıkan Samsung DeX, telefonunuzu büyük ekrana bağlayıp bilgisayar gibi kullanmanızı sağlıyor. Firma şimdi DeX için ilk videolu reklamını yayınladı.
Videoda Galaxy S8 kullanan bir gazetecinin telefonuyla nasıl içerik ürettiğini görüyoruz. Telefonuyla fotoğraflar çeken kadın, cihazı DeX ile büyük ekrana bağlayıp fotoğraflarda düzenlemeler yapıyor, bir belge oluşturup, fotoğrafı belgeye ekleyerek haberini ertesi günün gazetesine yetiştiriyor.
DeX şu an sadece Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile çalışsa da, önümüzdeki aylarda çıkacak Galaxy Note 8'i destekleyecek. Bunun yanında Samsung'un birlikte çalıştığı firmaların DeX için önümüzdeki aylarda yeni uygulamalar yayınlamaları bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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