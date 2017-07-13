Samsung DeX İçin İlk Reklam Videosu!

Samsung, Galaxy S8'i ekrana bağlayıp bir PC gibi kullanmanızı sağlayan DeX'in potansiyelini yeni reklamında böyle sergiledi!

Oynat Samsung DeX İçin İlk Reklam Videosu! Samsung, Galaxy S8'i ekrana bağlayıp bir PC gibi kullanmanızı sağlayan DeX'in potansiyelini yeni reklamında böyle sergiledi!

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