Samsung'dan Dünya'da İlk: 0 Çerçeve TV Tanıtıma Hazır!

CES 2020'ye sayılı günler kala markaların yapacakları tanıtımlar iyiden iyiye belli olmaya başladı. Her sene olduğu gibi bunlar arasında Samsung tarafından da yine bir sahne şovu göreceğiz. Gelen raporlara göre Güney Koreli şirket, Las Vegas'ta tamamen çerçevesiz ilk televizyonu Zero Bezel TV'sini tanıtacak.
Tamamen çerçevesiz olacak olmasıyla dünyada bir ilk olarak lanse edilecek olan Zero Bezel TV'nin, sınırlı ekran boyutlarıyla satışa sunulacağı bildiriliyor. Ancak boyutlar netlik kazanmış değil. Haberlere göre Samsung'un çerçevesiz televizyonlarını yalnızca 65 inç ve üzeri ekran boyutlarında görebileceğiz. Bu bilgiye göre televizyonun üretim sürecinin karmaşık olacağı aşikar.
Bu arada bahsi geçen çerçevesiz TV'nin, şu ana kadar piyasaya çıkan "çerçevesiz TV"lerden farklı olacağını belirtmek gerekiyor. Tanıtılacak televizyonun çok ince de olsa herhangi bir çerçeveli yapıya sahip olmayacağı, tamamen çerçevesiz olacağı söyleniyor. Elbette Samsung'un Zero Bezel TV'si ile nasıl bir televizyonu karşımıza çıkartacağını bekleyip göreceğiz.
CES 2020, 7 Ocak - 10 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.
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