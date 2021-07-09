Samsung'un Durmaya Niyeti Yok: Bir Galaxy A Telefon Daha Geliyor

Samsung, bu yılın henüz ortasında olsak da, Galaxy A, Galaxy F ve Galaxy M serilerinde bir dizi yeni orta sınıf akıllı telefon şimdiden piyasaya sürmüş durumda. Ama görünüşe göre Koreli devin durmaya hiç niyeti yok. Şirketin Galaxy M22 ve Galaxy M52 5G üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Şimdiyse, ortaya Galaxy A12s çıktı ve piyasaya sürülüşü için çok da zaman kalmamış gibi görünüyor.
Henüz duyurusu yapılmayan Galaxy A12s, Bluetooth SIG veri tabanında SM-A127F ve SM-A127M olmak üzere iki model numarasıyla göründü. Telefonun her iki modelinde de Bluetooth 5.0 (EDR ve LE ile) ve çift SIM kart yuvası bulunuyor. Samsung, Filipinler web sitesinde Galaxy A12s için destek sayfasını da yayınlamış durumda.
Model numarasına göre Galaxy A12s, Galaxy A12'nin biraz geliştirilmiş bir sürümü olacak gibi görünüyor. Geliştirilmiş kelimesinin altında daha iyi bir işlemci, daha iyi bir kamera veya daha büyük bir pil yatıyor olabilir.
Telefonun resmi Filipinler sitesinde göründüğünü düşündüğümüzde, piyasaya sürüleceğine emin olabiliriz. Tarih içinse çok fazla beklememize gerek kalacağını düşünmüyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın