Samsung'un Durmaya Niyeti Yok: Bir Galaxy A Telefon Daha Geliyor

2021 yılının ilk yarısında bol miktarda Galaxy A, Galaxy F ve Galaxy M telefon ile karşımıza çıkan Samsung, görünüşe bakılırsa ikinci yarıda da durmayacak. Şimdi de Galaxy A12s ortaya çıktı!