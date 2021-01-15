Samsung, Eski Galaxy Telefonunuza Yeni Görevler Vermek İçin Düğmeye Bastı

Samsung, eski Galaxy telefonunuzu bir kenara atmanızı ya da soğrudan çöpe göndermenizi istemiyor. Bunun yerine, eski telefona yeni görevler vermenizi sağlayacak yeni bir sistemi hayata geçiriyor: Galaxy Upcycling at Home...

15 Ocak 2021 10:00

Levent Öztürk