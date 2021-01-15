Samsung, Eski Galaxy Telefonunuza Yeni Görevler Vermek İçin Düğmeye Bastı

Samsung'un CES 2021'de tanıttığı yeni Galaxy Upcycling at Home girişiminin arkasında, bir çekmecede duran eski akıllı telefonlarınızdan yeni bir cihaz olarak tekrar faydalanma fikri yatıyor. Firma daha önce de benzer girişimlerde bulunmuştu ancak bu yeni girişim, eski akıllı telefonunuzu geri dönüştürmek veya atmak yerine bir farklı görevler üstlenen bir ev cihazı olarak kullanmanızı teşvik ediyor.
CES 2021'de gösterilen örneklerin arasında, eski Samsung Galaxy telefonunuzu, telefonun mikrofonunu kullanarak bir bebek telsizine dönüştürmek bulunuyordu. Ayrıca akıllı telefonun, bir ışık algılayıcısı olarak çalışarak ışıkları açabileceği de öneriliyor.
Samsung CES 2021'de başka belirgin örnekler paylaşmamış olsa da, teknolojinin kullanılabileceği pek çok farklı uygulama alanı bulunabilir gibi gözüküyor. Samsung "Galaxy'nizi kolaylık sağlayacak ev cihazlarına nasıl dönüştüreceğinize siz karar verebilirsiniz" diyor ve bu da yayım anında daha fazla uygulamanın olacağını gösteriyor.
Ayrıca firmanın bu yıl içerisinde bu özelliği mümkün kılmak için telefonlarının yazılımlarını güncelleyeceği de söyleniyor. Bu yüzden sistem hayata geçirildiğinde, eski telefonlara gelecek yeni bir güncelleme görmeyi bekleyebiliriz.
Bu sistemin tam olarak nasıl çalışacağı henüz net değil ancak Samsung'un geliştireceği özel bir uygulama, boşta bekleyen telefonunuzun tekrar bir işe yaramasını sağlayabilir. Bunun diğer markaların Android telefonlarına da benzer işlevler katmak için indirilebilecek bir uygulama olup olmayacağı ise merak edilen konuların başında geliyor.
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