Samsung'un Exynos İşlemcileri, Yakında PC'lere de Girebilir

Yeni bir iddiaya göre Samsung'un Exynos işlemcileri, yakında Windows'lu PC'ler için de üretilebilir.

Samsung'un Exynos İşlemcileri, PC'lere Gelebebilir

Samsung, Galaxy S20'de kullandığı Exynos 990'ın rakip işlemcilere kıyasla testlerde yavaş kaldığı için eleştirilere maruz kalmıştı. Buna rağmen firma, kendi işlemcisini kullanmayı bırakmayı planlamıyor, hatta firma Exynos işlemcilerini daha çok kullanmak istiyor.

Firmanın yarıiletken bölümü, üretici Vivo ile Exynos yonga setleri üzerinde bir anlaşması bulunuyor. Çin merkezli Vivo'nun daha önce Exynos işlemcili telefonlarını görmüştük. Şimdi ise yeni bir rapor, Samsung'un Windows PC'ler için yeni bir Exynos yonga seti geliştirdiğini söylüyor. Windows makinelerine yönelik Exynos işlemcinin Windows 10'lu Galaxy Book S'e benzeyen ince bir laptop ile ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Yeni ARM tabanlı işlemcinin Exynos 1000'i temel aldığı ve adının Exynos 1 olabileceği söyleniyor.

Geçmişte Samsung'un Google için özel bir yonga seti geliştirdiği iddia edilmiş, bu yonga setinin telefonlarda ve diğer cihazlarda çalışabileceği söylenmişti. Geçen sene ise Samsung, AMD ile ortak çalışarak Radeon GPU'yu kendi mobil yonga setlerine taşımıştı.

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