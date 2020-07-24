Alışveriş Merkezleri Çok Değişecek! İşte Geleceğin AVM'lerinin Özellikleri!

AVM'ler, yapay zekanın kullanıldığı, sıfır temasla hizmet veren teknoloji üslerine dönüşecekler. Alışveriş severler ise birer Sims oyuncusu olacaklar. AVM'lerdeki değişim her ne kadar bilim kurgu filmlerini anımsatıyor olsa da filmlerin gerçeğe dönmesi oldukça yakın.