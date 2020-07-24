Alışveriş Merkezleri Çok Değişecek! İşte Geleceğin AVM'lerinin Özellikleri!

Perakende ekonomisinin döndüğü, alışverişin vazgeçilmezi ve aynı zamanda sosyalleşmenin temsilcisi AVM'lerde pandemi sonrası birçok değişiklik yaşandı. Giriş kapılarında ateş ölçer ile karşılandığımız, çizgiler üzerinden yürüdüğümüz, yuvarlak alanlardan dışarı çıkamadığımız kısmen robotlar gibi yönlendirildiğimiz alışılmışın dışında yeni bir döneme girdik. Yeni normal düzende yaşam standardımızın belirleyicisi olan teknoloji, AVM'lerde de başrole geçti ve görmeye alışık olmadığımız birçok yeniliği bizlerle tanıştırdı. PEAKUP COO'su KadirCan Toprakçı'ya göre henüz yolun başındayız. Teknolojik yatırımlara ağırlık verecek olan AVM'ler yakın zamanda adeta gelişmiş birer uzay istasyonuna dönüşecekler. İşte geleceğin AVM'lerinde göreceklerimiz...
Temassız AVM'ler
Günümüzde online ve offline alışveriş deneyimleri iç içe. Gelecekte ise bu durum yerini tamamen online deneyime bırakacak. Sıfır temas kaygısıyla gelişecek online kullanım, AVM girişinden çıkışına kadar her aşamada bizimle olacak. Online kullanım sanal gerçeklik, yapay zeka temelli geliştirmeler ile akıllı cihazlarımızdan tüm AVM'nin durumunu görerek, kendimizi bir avatar gibi AVM içinde yönetip, yönlendireceğiz.
AVM'ler bölümlere ayrılarak idare edilecek
Kapalı ortamlarda soluduğumuz havanın kalitesi büyük önem taşıyor. AVM'lerin eski kalabalık günlerine en güvenli haliyle ulaşmak için içerideki havayı steril edebilmesi hayati önem taşıyor. AVM'lerde kullanılacak yapay zekâ sayesinde her noktanın hava yoğunluğu kalitesi, havadaki ısı değeri ve diğer değişimler anlık olarak analiz edilebilecek. Karbondioksit gibi havadaki zararlı gazların yoğunluğunu ve hava akışını izleyerek ortamın en uygun değerlere getirilmesi için otomatik yönetim sistemi kurulacak. Bu sistem görevliler tarafından cep telefonları üzerinden idare edilebileceği gibi alarm veren alanlar için uyarı ve yönlendirme sistemleri de aynı şekilde tek tuşla devreye girecek. AVM'deki riskli bölge anlık olarak karantinaya alınabilecek ve diğer bölgelerle tüm temas otomatik olarak kesilebilecek.
Görüntü işleme teknolojileri cebe girecek
Görüntü işleme teknolojileri sayesinde kişilerin ateşlerini temassız ölçmek mümkün. Ancak yeni dönemde bir adım daha ileri gidilerek, vücut ısı bilgileri yüz tarama sistemleri ile müşterilerin kayıtlı cep telefonlarına ve mağaza yetkililerine de iletilebilecek. Hızlı önlem almak ve etkileşimi en aza indirmek açısından oldukça faydalı olan bu yöntem aynı zamanda sosyal mesafenin uygulanmadığı durumlarda da kullanılabilecek. Sistem, tanımlanan alan içerisindeki kişileri sayarak limitin üzerindeki durumlarda alarm sistemini aktifleştirebilecek. Sosyal mesafenin önemli olduğu mağaza çalışanları arasında da vardiya sistemleri ve giriş-çıkışlar yine görüntülü teknolojiler ile kontrol edilecek, yapay zeka tarafından yönetilerek, çalışanların cep telefonlarına iletilecek.
Robot güvenlik görevlileri, hologram mağaza çalışanları
Güvenlik kameralarının çektiği görüntüler akıllı yazılımlarla analiz edilecek, görüntüler arasından riskli durum içerenler uzaktan izleme merkezindeki görevlilere aktarılacak, tehdit içeren olaylara drone'lar ile uzaktan müdahale edilebilecek ya da robot güvenlik görevlileri şüpheli kişiye eşlik edecek. 7/24 hizmet vermek kaygısı güden AVM'lerde mağazalar hologram satış elemanlarına teslim edilecek.
Lavaboda ellerimizi yıkarken ateşimiz ölçülecek
AVM'lerdeki tuvaletler, ibadethaneler ve sinema salonları gibi ortak kullanım alanları diğer alanlara göre daha yüksek riske sahipler. Kapı kollarından, aydınlatma düğmelerine, musluklara kadar tüm temaslı alanların kaldırılması teknolojiyle mümkün. Tuvaletlerdeki doluluk oranı, son temizlik tarihi ve içerideki temiz hava durumu ekranlardan takip edilebilecek. Kişi ellerini yıkarken akıllı aynalar ateş ölçümü yapabilecek.
Fiziksel mağazacılık entegre sistemlerle ayakta kalacak
Mağazalar kasiyersiz ödeme teknolojisi ve sanal deneme kabinleri, arıtılmış gerçeklik destekli aynalar sayesinde müşteriyle fiziksel teması kesecekler. Bu da fiziksel mağazacılığın daha farklı deneyimlere yöneleceğini gösteriyor. Mağazalarda yapay zeka ile güçlendirilmiş çok sayıda kamera bulunacak, yapay zeka sistemi sayesinde müşterilerin raflardan ne aldıkları sürekli takip edilecek, mağazadan çıkış yaptıkları anda alışverişin ücreti otomatik olarak önceden tanımladıkları kredi kartlarından tahsil edilecek. Fiziksel mağazacılık sadece ürünlere dokunmak, bakmak, seçmek, kıyaslamak için tercih edileceğinden hizmet kısmında markalar teknoloji yarışına girecek.
Dikkat, birer Sims oyuncusu olabilirsiniz
"Bu yeni düzen içinde alışveriş severler kendilerini adeta birer Sims oyuncusu gibi hissedecekler" diyen PEAKUP COO'su KadirCan Toprakçı, yakın zamanda ülkemizde bu değişimlerin yaşanacağını belirtiyor. PEAKUP olarak geliştirdikleri Nova IoT Platformu sayesinde bu alanda yeni çözümler ürettiklerini anlatan Toprakçı, halen Ar-Ge merkezlerinin üzerinde çalıştığı pek çok proje olduğunu, AVM'ler dahil ofislerden, evlere ve hatta barınaklara kadar birçok mekan için yapay zeka uygulamaları geliştirdiklerini aktardı.
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