Samsung Family Square Yolun Sonuna Geldi
Samsung'un, yaklaşık 3 yıl önce tanıttığı ve hizmete açtığı servisi, gelen haberlere göre kapanmak üzere!
Samsung'un bundan yaklaşık 3 yıl kadar önce piyasaya sürdüğü devasa tableti Galaxy View ile beraber bir servis de kullanıma başlanmıştı. Family Square adındaki bu servis, aile üyelerini sanal ortamda bir araya getirmeye ve aile üyeleriyle paylaşım yapmaya yardımcı oluyordu. Ancak görünen o ki, Samsung bu servisten pek memnun kalmamış. Zira Family Square artık kapanıyor.
Galaxy View, 18.4 inç ekranıyla bir nevi evlerde ortak platform, bir hub servis ağı gibi bir kullanım amacı güdüyordu. Bu noktada da Family Square servisi, aile içi sanal paylaşımları bir araya toplaması açısından Galaxy View içinde merkezi bir servis olarak düşünülmüştü. Fakat ya Family Square bunun için pek tercih edilmedi, ya da arkasında farklı sebepler yatıyor, ancak Samsung, artık Family Square'i kapatıyor. Tarih ise oldukça yakın.
Her ne kadar raporlar 30 Kasım tarihinde Family Square servisinin kapanacağını söylese de, Samsung'un resmi sitesine göre Family Square için son gün 22 Ekim. Eğer bu servisi kullanıyorsanız, yedeklerinizi alsanız iyi edersiniz, zira 22 Ekim'den sonra yedeklerinizi almanız imkansız olacak.
Ercan Uğurlu
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