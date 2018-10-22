Samsung Family Square Yolun Sonuna Geldi

Samsung'un, yaklaşık 3 yıl önce tanıttığı ve hizmete açtığı servisi, gelen haberlere göre kapanmak üzere!

Samsung, Family Square servisini sonlandırıyor

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