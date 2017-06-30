Samsung Flow Nihayet Tüm Windows 10'lu PC'lere Geldi!
Samsung'un uyarıları PC'lerle Samsung telefonları arasında eşitlemeye yarayan aracı, artık tüm Windows 10'lu PC'lerde çalışıyor!
Samsung'un Şubat ayında yayınladığı Samsung Flow'un yeni sürümü, uyarılarınızı Windows 10'lu PC'lerle telefonlar arasında eşitlemeye yardımcı oluyordu. Yazılım sadece Samsung markalı PC'lerde çalışıyordu ve bu durum birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıştı. Firmadan bu durumla ilgili bir açıklama gelmese de Google Play'de bir yetkilinin verdiği cevap, işlevlerin tüm Windows 10'lu PC'lere gelmesi için yeni bir umut doğmasını sağlamıştı.
Samsung'un Samsung Flow uygulaması için yayınladığı büyük çaplı güncellemeyle Samsung marka PC'lere özel işlevler, tüm Windows 10'lu PC'lerde çalışmaya başladı. Yani Windows 10'un kilidini Samsung telefonunuzu kullanarak açmanız artık mümkün. Microsoft'un Windows Hello işlevi sayesinde mümkün hale gelen bu olanağın yanında mesajlarınızı PC ile eşitleyip, PC üzerinden mesaj göndermeniz de artık mümkün. Tüm bu işlevlerin çalışması için Windows 10 Creators Update'i yüklemiş olmanız ve Samsung markalı bir Galaxy telefona sahip olmanız, telefonda Android Marshmallow veya üzerinin çalışması gerekiyor.
Samsung tabletiniz varsa, Android Nougat ve üzerini kullanmanız gerekli. Uygulama sayfasında sıralanan cihazlar arasında şunlar bulunuyor: Galaxy S8+, Galaxy S8, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7, Galaxy Note 5, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 ve Galaxy Tab S3.
Zeynel A. Öztürk
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