Samsung Galaxy A72 İncelemesi

Galaxy A71, piyasadaki en iyi Android telefonlardan biriydi. Samsung, orta sınıf telefon kategorisinde kendine has bir jenerasyon sunmayı başarmış ve hem Galaxy A71 hem Galaxy A51 modelleriyle premium orta sınıf kategorinin en iyi telefonlarına imza atmıştı.
Her 2 telefon da dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sayıda insanın beğenisini kazandı ve bizim de orta sınıfta iyi bir telefon satın almak isteyenlere çoğu kez önerimiz oldu. Hal böyle olunca pek çok kişi de halef modelleri Galaxy A72 ve Galaxy A52'yi beklemeye başladı. Açıkçası biz de bu 2 telefon için çokça heyecanlıydık.
Yeni modellerin daha iyisi olması gerekiyordu pek tabii, elbette öyle de. Ancak işler bu defa biraz farklı. Bu incelememizde Galaxy A72 hakkında tüm bilinmesi gerekenleri anlatacağız.
Galaxy A52 incelemesi de telefon elimize ulaştığında ayrı olarak gelir, ancak bilmeniz gereken A72 ve A52 arasında büyük farklar olmadığı. 2 model arasında çok az fark var ve fiyatından dolayı muhtemelen Galaxy A52 daha fazla tercih edilecektir diye de şimdiden söyleyebiliriz. O halde Galaxy A72'yi incelemeye başlayalım.
Samsung Galaxy A72 Tasarımı Nasıl?
Daha önce Galaxy A72'nin ön incelemesinde de bahsettiğimiz gibi Samsung, Galaxy A72 ile Galaxy A71'in tasarımında birtakım değişikliklere gitmiş ve özellikle arkadan bakıldığında, kamera alanıyla amiral statüsündeki telefonları olan Galaxy S ve Galaxy Note görünümüne yaklaşan bir çizgiyi izlemiş.
Galaxy A71'de parlak arka yüzey, bu modelde yerini mat yüzeye bırakmış ve prizma desenlerine de yer verilmemiş. Arka yüzeyin mat olması, parmak izlerinin daha az belli olmasının önünü açarken, tercih edilen pastel renkler de telefonun güzel görünmesini sağlamış. Elimizde mavi renkli modeliyle bulunan Galaxy A72'yi ayrıca siyah, beyaz ve lavanta gibi renklerle bulabiliyorsunuz.
Tasarım anlamında bu modele gelen önemli bir güncelleme, suya dayanıklılık olmuş. Galaxy A72, IP67 sertifikası sahibi. Böylece 1 metre derinlikteki suya karşı 30 dakika süre ile dirençli yapıda. Bu sayede suya düştü, üzerine sıvı döküldü gibi endişeleriniz olmuyor.
Telefonun kalınlığı 8.4 mm, ağırlığıysa 203 gram. Bu 2 değer de A71'e göre biraz daha artmışken, yine de elde dengeli durduğunu söyleyebiliriz.
Telefonun çevresine bakacak olursak, sağ kenarda ses ve güç butonlarını yan yana görürken, alt kenarda da USB-C portu ile hoparlör mazgalını görüyoruz. Burada ayrıca bir 3.5 mm kulaklık girişi de yer alırken, telefonun kutusu içinden kendi kulaklığının çıkmadığını da söyleyelim. Kutuda şarj cihazı ve şarj kablosu ise mevcut durumda.
Galaxy A72, çift SIM kartlı bir telefon. Ancak buna selef modele göre bu defa hibrit olarak yer veriyor. Telefon üst kenarında yer alan çekmecede SIM kart yuvası ile microSD kart slotu buluyorsunuz. microSD kartı kullanmayacaksanız buraya 2'inci hattınızı takabiliyorsunuz. Bu arada microSD kart desteğinin 1 TB'a kadar olduğunu da söyleyelim.
Bu arada Galaxy A72'nin (hem de Galaxy A52'nin) önemli bir yeniliği de hoparlörler oluyor. Samsung, yeni Galaxy A72 ve Galaxy A52 modelleriyle beraber Galaxy A serisinde bir ilke imza atıyor ve her 2 telefonda da stereo hoparlörlere yer veriyor. Dolby Atmos desteğiyle zenginleştirilen bu hoparlörlerin güzel ses sağladığını da söyleyelim.
Samsung Galaxy A72 Ekran Özellikleri
Gelelim ekrana. Artık bu sınıf telefonların ekranlarında yalnızca ince ekran panelleri, yüksek çözünürlükler ve yüksek parlaklık değerleri görmeye alıştık, hatta artık standart 60Hz tazeleme hızlarının üzerine çıkıldığını da görüyoruz. Galaxy A72 de bunların hepsini karşılıyor.
Galaxy A72'de yine A71'den alıştığımız ölçüde 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran yer alıyor. Galaxy A52 ile önemli bir fark burada oluşuyor. Galaxy A52'de 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran var.
A72'nin ekranı yine 1080x2400 piksel çözünürlüğünde olurken, bu defa karşımızda 800 nit parlaklığa kadar ulaşabilen bir ekran bulunuyor. Böylece bu telefonla sert güneş ışığı altında parlaklıkla ilgili sorun yaşamıyorsunuz. Halihazırda zaten AMOLED ekran canlı renk üretimine sahip. Bu anlamda Samsung'dan alıştığımız gibi gayet güzel bir ekranı bulunduğunu söyleyebiliriz Galayx A72'nin. Elbette ekranın renk tonlarını ayarlayabiliyorsunuz, yine beyaz dengesini de ayarlayabilirsiniz.
Ekranın can alıcı bir diğer noktası, 90Hz tazeleme hızına sahip olması. Bu sayede artık ekranın yenileme hızı 60Hz ve 90Hz şeklinde ayarlanabiliyor ve 90Hz ile daha akıcı bir görüntüleme deneyimi elde edilebiliyor. Yüksek yenileme hızını seçtiğinizde, günlük kullanımda hemen farkı görüyorsunuz. Ekranı kaydırdığınızda, 60Hz'e göre daha pürüzsüz bir ekran deneyimi sağladığını fark ediyorsunuz. Ancak bu sınıfta 120Hz tazeleme hızına sahip modellerin olduğunu da bir dip not olarak verelim.
Ekran düşmeye ve çizilmeye karşı Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ayrıca üzerinde halihazırda bir koruma filmi de bulunuyor. Bu da güzel haber.
Parmak izi sensörüne gelince, elbette artık alıştığımız gibi ekranda olduğunu görüyoruz. Sensörde halen değişim görmemek açıkçası en üzüldüğümüz yanlardan biri oldu. Kimlik doğrulaması bazen uzun sürebiliyor ve hata oranı yüksek. Bu noktada gelişim beklerdik, olmamış. Alternatif veya yardımcı olarak kamera yoluyla yüz tanıma sistemini kullanabilirsiniz pek tabii.
Samsung Galaxy A72 Teknik Özellikleri Neler?
Galaxy A72, Android 11 işletim sistemi ile geliyor ve arayüz olarak da Samsung'un güncellenmiş OneUI 3.1 sürümünü kullandığını görüyoruz. Akıllı telefonlar arasında en iyi arayüz yazılımlarından biri olan OneUI 3.1'in kullanılmasının anlamı, bu telefonun genel kullanım itibariyle Samsung'un güncel amiral gemileriyle aynı deneyimi sunması demek oluyor. Yani şu an Galaxy S21 Ultra ile Galaxy A72'yi yan yana koyduğumuzda yazılım olarak herhangi bir fark bulunmaması güzel haber. Ancak elbette teknik tarafta farklar mevcut.
Galaxy A72, bu yönüyle ise ne yazık ki Galaxy A71'den sonra beklediğimiz sıçramayı yapmıyor. Galaxy A71'de işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 730 kullanılırken, Galaxy A72'de ise Snapdragon 720G mevcut. Jenerasyon olarak elbette Snapdragon 720G daha yeni bir işlemci ancak bu işlemci tercihi, rakipleri arasında açıkçası fark yaratabilen bir model olmamasına sebep oluyor. Bu arada Galaxy A52'de de aynı işlemci kullanılıyor, ancak fiyatı daha uygun. Bu sebeple incelemenin başında da söylediğimiz gibi, Galaxy A52 yeni jenerasyonda daha öne çıkan bir model olacak şeklinde düşünüyoruz. Az sonra diğer telefonlarla karşılaştırmalardan da bahsedeceğiz.
Snapdragon 720G işlemcinin detaylarına baktığımızda, 2 adet prime 2.3 GHz frekanslı Kryo 465 Gold çekirdeğin yer aldığını, buna 6 adet 1.8 GHz frekanslı verimlilik odaklı çekirdeğin eşlik ettiğini görüyoruz. Bu işlemciye ilişkin olarak telefondaki grafik işlemci de Adreno 618 olurken, 4G bağlantı desteği mevcut. Yani Galaxy A72'nin 5G desteği yok, zaten ülkemizde de olmadığı için bunun bir önemi de yok.
Telefonda 8 GB RAM yer alıyor, dahili depolama alanı da 128 GB kapasitesinde. Bu alan yetmezse, zaten microSD kart desteği ile çok daha fazlasını karşılayabiliyorsunuz; depolama konusunda bir sorun yaşamayacaksınız.
Telefonda yer alan batarya kapasitesi de artmış ve 5000 mAh seviyesine çıkmış. Telefonun pil performans testlerinden az sonra daha detaylı olarak bahsedeceğiz.
Teknik kadroya ilişkin olarak telefonda 802.11ac Wi-Fi desteği ile Bluetooth 5.0 desteği bulunduğunu söyleyelim. Ancak fiyat dahilinde rakip bazı modellerde Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteğinin olduğunu da söylemek gerekiyor. Telefonda NFC desteği ise var. Şimdi performans ve karşılaştırma notlarımıza geçelim.
Samsung Galaxy A72 Performansı Nasıl?
Galaxy A72, performans açısından segmentine uygun bir telefon, burada bir sorunu yok. Günlük kullanımda sorun yaşamıyor, sosyal medya uygulamalarınızdan multimedya kullanımına kadar sorunsuz bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ancak üzücü bulduğumuz tarafı, Galaxy A71'den ileriye doğru çok aşama kaydedilememiş olması. Yani bugün Galaxy A72'de çalıştıracağınız hemen her şeyi zaten Galaxy A71'de de çalıştırabiliyorsunuz. O anlamda Galaxy A71 sahiplerinin performans artırmak için Galaxy A72'ye geçmeleri gerekmiyor.
Karşılaştırmalara geçtiğimizde ise, Galaxy A72'nin rakip modeller olan rekabette de orta sıralarda kaldığını görüyoruz. Ve buna karşın fiyatı pek çoğuna göre daha yüksek. Hatta 200 – 300 TL daha fazla vererek Snapdragon 865 işlemcili modellere de sahip olabildiğiniz de bir gerçek. Bu anlamda Galaxy A72'nin fiyat/performans oranını düşük bulduk.
Galaxy A72, Geekbench Benchmark testinde, işlemcisiyle tek çekirdek skorunda 557 puan, çoklu çekirdek sonucunda ise 1696 puan üretiyor. Bu skorla telefonu tabloya yerleştirdiğimizde, Xiaomi Mi Note 10 Lite ve POCO X3 NFC arasında durduğunu görüyoruz ki, her 2 telefon da daha ucuza bulunabiliyor. Tablonun en ucuna bakarsak, burada da Xiaomi'nin diğer telefonu POCO F2 Pro'yu görüyoruz ki, bu telefonla da arasında çok az fiyat farkı bulunuyor.
Genel performans ölçeği AnTuTu Benchmark'a döndüğümüzde ise, 287 bin 779 puan topladığını gördüğümüz Galaxy A72, bu skorla da yine benzer bir tablo çiziliyor. Bu anlamda performans konusunda Galaxy A71'den çok aşama kaydedilememiş.
Tabloları ve rakamları bir kenara bırakıp genel kullanım deneyimine geçtiğimizde ise, dediğimiz gibi sorunsuz bir kullanım sağlıyor. 15 günü aşkın bir süredir bu telefonu kullanıyoruz ve bu süre zarfında çok sayıda uygulama yükledik, kullandık ve bariz bir sorunla karşılaşmadık. Genel kullanım deneyimi açısından tamamen sorunsuz olduğunu söyleyebiliriz. Arayüz çoklu uygulamalarda da akıcı bir şekilde çalışırken, öte yandan oyun tarafında da günümüz popüler oyunlarını çok rahat çalıştırabilecek bir telefon oluyor Galaxy A72. Ancak grafik gücü yüksek oyunlarda grafik ayarlaması yapmanız gerekebilir. Biz Call of Duty Mobile ve PUBG oynadığımız senaryolarda bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.
Öte yandan telefonun sevdiğimiz yanlarından biri ise kolay kolay ısınmaması oldu. Oyunlarda serin kalabilen telefon, stres testine soktuğumuzda veya 4K video kaydı yaptığımızda da hissedilir seviyede sıcaklıklara ulaşmadı.
Samsung Galaxy A72 ile yapılan testleri ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy A72 Pil Ömrü Ne Kadar?
Peki, Galaxy A72'nin pil performansı nasıl? Galaxy A71, daha önce incelediğimizde 1.5 günü çok rahat çıkartan bir telefon olmuştu. Galaxy A72'de ise batarya kapasitesi daha artırılmış ve 5000 mAh kapasitesine ulaşmış. Yani temel olarak baktığımızda daha etkin bir pil ömrü sağlaması gerekiyor. Ancak tabii ki ekran tazeleme hızı da bunun yanında arttı, onu da unutmamak lazım. Aradaki kapasite farkı, bu aralığı örtüyor demek doğru olacak.
Ekran tazeleme hızını 90Hz olarak kullandığımız senaryoda, hafif - normal kullanımlarda bu telefonla 2 günlük pil performansı sağlayabiliyorsunuz. Ancak tabii ki sürekli oyun oynarsanız veya video kaydederseniz bu süre ona göre değişkenlik gösterecektir. Pil performansı açısından gayet olumlu bulduk. Genel kullanımda sosyal medya dolaşımlarında, Spotify'dan müzik dinleme, fotoğraf çekimleri ve video kısmına kadar farklı açılardan değerlendirdiğimizde ortalama 1.5 gün rahat bir süre sağlıyor.
Telefonun PC Mark pil testi sonucu ise 12 saat 39 dakika olarak karşımıza çıkıyor. Yani yoğun kullanımlarda bile uzun bir pil ömrü sağlayabiliyor telefon.
Aynı olumlu tablo şarj konusu için de karşımıza çıkıyor. Telefonun hızlı şarj desteği ile beraber kısa sürede bataryayı tam kapasite doldurabiliyorsunuz. 10 dakika süre içinde yüzde 19 oranında şarj olabilen Galaxy A72, 30 dakika içinde yüzde 50 şarj olabiliyor. Telefonun tam kapasite şarj olması için gereken süre ise tam olarak 1 saat 20 dakika.
- 10 dk: %19
- 20 dk: %35
- 30 dk: %50
- 40 dk: %65
- 50 dk: %78
- 60 dk: %88
- 70 dk: %94
- 80 dk: %100
Samsung Galaxy A72 Kamera Özellikleri Neler?
Samsung, Galaxy A72'de kameralarda nispeten revizyon yapmış ve bu modele telefoto kamerayı eklemiş. Bu fark, Galaxy A52 ile de temel farkı oluşturuyor. Galaxy A52'de telefoto kamera bulunmuyor.
Galaxy A72, 4 kameralı bir akıllı telefon. Ana kamera yine 64 MP şeklinde karşımıza çıkarken, 0.8 mikrometrelik bu lens, faz algılamalı otofokusa sahip ve f/1.8 diyaframla geliyor. Bu kameraya, A71'e göre yenilik olarak OIS eklenmiş. Böylece bu telefonla sallantısız, daha net çekimler yapabiliyorsunuz.
Telefonda 64 MP çekim yapabilmek için pek çok telefonda olduğu gibi A72'de de bu moda geçmeniz gerekiyor. Sonrasında da güzel manzara fotoğrafları çekebildiğini görüyorsunuz. Özellikle renklerin canlılığı göze gayet hoş geliyor.
Telefondaki 2'inci kamera 8 megapiksel telefoto lens. Eğer zumlu fotoğraf çekmeyi tercih ediyorsanız, Galaxy A72 istediğiniz bu özelliği sağlıyor. 3x optik zum desteğine sahip olan telefoto lens ile 30x'e kadar dijital zum yapabiliyorsunuz.
Galaxy A72'deki ultra geniş açılı kamera da yine 123 derecelik görüş açısına sahip fotoğraflar çekebiliyor. Böylece bununla da geniş manzara çekimleri veya kalabalık grup fotoğrafları çekebiliyorsunuz.
4'üncü kamera ise makro çekimlere özel olarak yerleştirilmiş. 5MP'lik bu makro kamera ile özellikle gündüz güzel ve detaylı makro fotoğraflar çekebilirsiniz.
Gece çekim performansına geldiğimizde ise çok şaşırtıcı sonuçlar görmüyoruz, ancak sonuçlar fena da değil. Neredeyse tamamen karanlık koşullarda yaptığımız çekimlerde hiç de fena sonuç üretmeyen Galaxy A72, düşük ışık yakın obje çekimlerinde de işi kotarabiliyor.
Video aşamasına bakarsak, Galaxy A72'de de yine selefi gibi 4K/30 kareye kadar video kaydı yapılabildiğini görüyoruz. Gyro-EIS desteği var ve böylece bu modu açtığınızda Full HD çözünürlükte yapacağınız kayıtlarda sallantısız sonuçlar almanız mümkün oluyor. Telefonun 4K video kaydı da yine başarılı bir şekilde çalışıyor.
Galaxy A72'nin ön kamerasında bir değişiklik yok. Yine Galaxy A71'deki gibi 32 MP'lik ön kamera karşımıza çıkıyor ve bu kamera da güzel selfie fotoğrafları çekebiliyor. Her zamanki gibi, tek ve grup özçekim modu ile her türlü filtre de burada yer alıyor.
Şimdi sizlerin de hepsini görebilmeniz için Galaxy A72 ile çektiğimiz fotoğrafların hepsini bir arada paylaşalım.
Samsung Galaxy A72 ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek Galaxy A72, kendi içinde iyi bir telefon olsa da, açıkçası Galaxy A71 ile yaratılan beklentiyi karşılayamıyor. Selefinin üzerine gelen birtakım yenilikler elbette var, ancak rakiplerine baktığımızda bunların olması da gayet olağan. 90 Hz ekran, su koruması, stereo hoparlörle, kamera tarafındaysa OIS ve telefoto kamera desteği gibi artıları iyi. Fakat iş fiyata geldiğinde, rakip modellerden daha pahalı olması ve hatta daha üst gömlek performans üreten ve daha fazla özelliğe sahip modellere yakın fiyat etiketini alması, Galaxy A72'nin en büyük handikabı oluyor.
Galaxy A72, 4900 TL fiyatla satışa sunulmuştu, şu anda ise 4700 TL bandında bulunabiliyor ancak bizce yine de pahalı. Bu anlamda Galaxy A52, benzer özellikler içermesi ve ılımlı fiyatıyla daha öne çıkarken, yine de ibre, bu kategorideki rakiplere doğru kayıyor demek doğru olacak. Tabi fiyatı ucuzlarsa işler o zaman değişebilir.
CHIP Online Notu: %80
+ Parlak, geniş 90Hz OLED ekran
+ Uzun pil ömrü ve hızlı şarj
+ 3x optik zumlu iyi kamera
+ Kaliteli fotoğraf performansı
+ Suya karşı dayanıklı tasarım
+ Stereo hoparlörler
+ 3.5 mm kulaklık girişi
- Performans açısından Galaxy A71'den pek fark yok
- Fiyat/performans dengesi
- Parmak izi sensörü yavaş
SAMSUNG GALAXY A72 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.3 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 618
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var (1 TB)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 64 MP & 8 MP & 12 MP & 5 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n\ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 165 x 77 x 8.4 mm
- Ağırlık: 203 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın