Samsung Galaxy A8 ve Galaxy A8+ (2018) Onaylandı

Samsung'un 2018 model Galaxy A8 ve Galaxy A8+ modelleri onaylandı. İşte özellikleri...

Samsung Galaxy A8 ve Galaxy A8+ (2018) onaylandı

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