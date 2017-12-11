Samsung Galaxy A8 ve Galaxy A8+ (2018) Onaylandı
Samsung'un 2018 model Galaxy A8 ve Galaxy A8+ modelleri onaylandı. İşte özellikleri...
Samsung'un A serisi de en azından S serisi kadar ilgi görüyor. 2018 modellerinin hazırlık aşamasında olduğu Galaxy A serisi, tanıtılmaya oldukça yakın. Zira Galaxy A8 ve Galaxy A8+ modellerinin kullanma kılavuzları Samsung tarafından onaylanmış durumda. Samsung'un web sitesine yüklenen kullanma kılavuzlarına göre yeni Galaxy A8 ve Galaxy A8+'ta çift ön kamera ve Sonsuz Ekran yer alacak.
Ortaya çıkan kullanma kılavuzu detaylarında, Galaxy A8 ve Galaxy A8+'ın çizimleri de görülüyor. Buna göre ön yüzde çift kamera dikkat çekerken, bir diğer ayrıntı ise ekranda gizli durumda. Samsung'un Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Note 8 modellerinde kullandığı Infinity Display, yani Sonsuz Ekran uygulamasını Galaxy A8 ve Galaxy A8+ için de kullanacağını söyleyebiliriz. Ayrıca telefonda ayrıca bir kulaklık girişi yer alacakken, USB bağlantısı ise Type-C olacak.
Galaxy A8 ve Galaxy A8+'ın arka yüzüne baktığımızda ise, arka tarafta parmak izi sensörü, tek kamera ve altında da NFC ve MST alanının bulunduğunu görüyoruz. Bunlarla Samsung Pay desteği sağlayacak olan Samsung, kullanma kılavuzunda telefonlara ilişkin herhangi bir spesifikasyon açıklamamış. Neyse ki tümünü çok yakında öğreneceğiz. Zira Samsung'un Galaxy A8 ve Galaxy A8+ modellerini bu ay içinde tanıtması bekleniyor.
Ercan Uğurlu
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