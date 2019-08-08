Samsung, Galaxy Book S'i Duyurdu!

Samsung, Snapdragon 8cx ile güçlendirdiği Galaxy Book S'i duyurdu. İşte tüm özellikleri ve fazlası...

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Galaxy Book S'i Duyurdu!

Samsung, dün gece yeni Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus ve Galaxy Note 10+ 5G modellerini tanıttı, ancak sadece bununla kalmadı. Ayrıca Galaxy Book S isimli yeni tabletinin de duyurusunu yaptı. Samsung Galaxy Book S, Qualcomm'un yeni Snapdragon 8cx mobil PC platformunu kullanmasıyla dikkat çekerken, çok yakında da raflarda olacak.

Snapdragon 8cx işlemci ile gelecek olan Galaxy Book S, Samsung'un iddiasına göre Snapdragon 850 işlemci sahibi Galaxy Book 2'den yüzde 40 oranında CPU, yüzde 80 oranında ise GPU performans kazanımı sağlıyor.

Galaxy Book S, 13.3 inç boyutunda Full HD çözünürlük üreten TFT ekranın sahibi. Galaxy Book2'de ise bilindiği gibi Super AMOLED panel tercih edilmişti, ancak Book S'te bu konuda farklı bir yol izlemiş Samsung.

Galaxy Book S'te 8 GB kapasitesinde LPDDR4X RAM bulunurken, depolama seçeneği olarak da 256 GB ve 512 GB sunuluyor. Diğer tüm Snapdragon yongasetleri gibi 4G LTE ile Cat 18 gigabit hücresel veri performansı da sunan Galaxy Book S'in kalınlığı 11.8 boyutunda, ağırlığı ise 960 gram.

Peki, Galaxy Book S ne zaman satışa çıkacak ve fiyatı ne olacak? Açıklanana göre Galaxy Book S, eylül ayında satışa çıkacak. Galaxy Book S'in fiyatı ise 999 Dolar. Kullanıcılar altın ve gri renk seçeneğiyle yeni tableti satın alabilecekler.

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