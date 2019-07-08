Samsung Galaxy Note 10 İçin Yeni Sızıntı
Samsung Galaxy Note 10'un ortaya çıkan yeni görüntüleri, beklenen amiral gemisinin neredeyse tüm detaylarını ele veriyor!
- Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note 10'un gelecek ay tanıtılmasını beklerken, elbette sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar ortaya çıkan tüm sızıntılarla beraber, artık Note 10'un nasıl bir telefon olacağını tahmin etmek güç değil. Elbette yine de neyle karşılaşacağımızı görmek için tanıtıma kadar beklememiz gerekecek. Ancak gelen son görüntüler, Galaxy Note 10'un tasarımının tüm detaylarını ortaya koyuyor.
Galaxy Note 10 için ortaya çıkan son kasa görüntülerinde, Galaxy Note 10 Prizma Beyaz degradesinde rengiyle dikkat çekerken, Galaxy Note 10+ ise beyaz renkte sergileniyor. Note 10 Plus, arka yüzden bakıldığında kamera bölgesinde yer alan modüllerle farkını ortaya koyuyor.
Tasarım itibariyle oldukça köşeli hatlara sahip olduğu görünen yeni Note modelleri, 3.5 mm kulaklık girişini bekleyenleri ise üzecek. Zira telefonların sızan görüntülerinde herhangi bir yerde 3.5 mm jak yer almıyor. Alt kısımda S Pen, mikrofon, USB-C portu ile hoparlör mazgalı bulunuyor.
Ayrıca dikey kamera yerleşimi ve sensörler bakımından Galaxy Note 10 Pro'nun, Huawei P30 Pro'ya olan benzerliğini de söylemek lazım.
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