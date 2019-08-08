Samsung Galaxy Note 10 Ön İncelemesi!
Samsung'un uzun zamandır beklenen yeni amiral gemisi Note 10 tanıtıldı. Peki, Galaxy Note 10 nasıl, neler sunuyor? İşte Galaxy Note 10 ön incelemesi!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un uzun zamandır haberlerini yaptığımız, sızıntılarını ve gelen her yeni bilgiyi sizlerle paylaştığımız yeni Galaxy Note 10 modelleri tanıtıldı. Galaxy Note 9'a kadar tek model olarak gelen Note serisi, yeni jenerasyonda çift modelle yenilendi. Unpacked etkinliğinde beklendiği gibi Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ modellerini tanıtan Samsung, bakalım Galaxy Note 10 ile neler sunuyor?..
Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ Fiyatı ve Satış Tarihi
Samsung, bugün New York'ta düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ı tanıttı. Bazı bölgelerde şimdiden ön siparişe sunulan Galaxy Note 10 ve Note 10+, ülkemizde de şu an ön siparişe açılmış durumda. Ancak her iki telefonun da fiyatıyla el yaktığını söyleyelim.
Samsung Galaxy Note 10 fiyatı 9899 TL, Samsung Galaxy Note 10+ fiyatı ise 11399 TL. Her iki telefon da Ay Tozu Grisi, Duman Siyahı ve Fildişi Beyaz renkle tercih edilebiliyor.
Galaxy Note 10 Ekranı Nasıl?
Samsung'un en yeni phablet'i Galaxy S10 veye Galaxy S10 Plus'tan farklı görünse de, tümüyle ekrana sahip ilk Note modeli oluyor diyebiliriz. Zira gövdesine göre en geniş ekranlı Note modeli oluyor Galaxy Note 10. Ekran – gövde oranı yüzde 90'ı aşan Galaxy Note 10, 6.3 inç boyutunda Dynamic AMOLED bir ekranın sahibi.
1080x2280 piksel çözünürlüğünde görüntü üreten ekran, 19:9 görüntüleme oranı sunuyor. 401 ppi piksel yoğunluğuyla ise, Galaxy Note 10 Plus modelinin 498 ppi piksel yoğunluğunu geriden takip eden Galaxy Note 10, öte yandan bu konuda selef model Galaxy Note 9'un da gerisinde ne yazık ki. Galaxy Note 9'da piksel yoğunluğu 516 ppi seviyesindeydi.
Galaxy Note 10'un ekranı da Galaxy S10 modelleri gibi Infinity-O Display olarak anılıyor. Zira kamerayı bir delik şeklinde ekrana yerleştiren Samsung, bu kez kamerayı Galaxy S10'lardaki gibi kenara değil, ekranın tam ortasına konumlandırmış.
Galaxy Note 10 Tasarım Özellikleri
Galaxy Note 10, boyutlarıyla 151 x 71.8 x 7.9 mm iken, ağırlığıyla ise 168 gram seviyesinde. Bu noktada Note 10, Note 10+'tan daha hafif. Zira Note 10+, 196 gram ağırlığında. Yeni model her ne kadar Galaxy Note 9'dan nispeten daha küçük olsa da, yine de tek elle kullanılması zor bir model olduğu aşikar.
Ön ve arka yüzü Gorilla Glass ile korumalı cam yüzeyden oluşan Galaxy Note 10, kenarlarda da alüminyum çerçeve bulunduruyor.
Galaxy Note 10, S10 ve S10+'ta olduğu gibi parmak izi tarayıcısını ekranın altında bulunduruyor. Ancak parmak izi sensörünün yerini bu kez ekranın biraz daha yukarısına taşıyan Samsung, bu noktadaki eleştirilerimizi dikkate almış gibi görünüyor. Bu güncelleme, parmağınızı daha rahat okutmanızı sağlıyor. Zira telefonu kullanırken, başparmağınız doğal olarak bu alana denk düşüyor.
Telefonun alt kenarına baktığımızda, burada USB-C konnektörünün ortada görüyoruz. Hoparlör mazgalı sağ tarafa konumlanırken, onun yanında da S-Pen yuvası yer alıyor. Telefonun üst kenarında da SIM kart çekmecesi bulunuyor.
Telefonun sol kenarında ses seviyesi tuşları, onun altında da güç butonu bulunuyor. Samsung, Bixby tuşunu ise Galaxy Note 10'da kaldırmış. Zira pek çok kullanıcı tarafından önceki modellerde de bu tuşun işlevsiz bulunduğunu söylemiştik. Hatta öyle ki, Samsung sonradan bir yazılım güncellemesi yayınlayarak, bu tuşun işlevini değiştirme seçeneği sunmuştu. Ancak elbette Bixby'den tamamen vazgeçmiş değil. Bixby'i başlatmak için güç tuşuna birkaç saniye basmanız gerekiyor.
Samsung Galaxy Note 10'da olmayanlar arasında ayrıca, 3.5 mm kulaklık girişi ile microSD kart desteği bulunuyor. Evet, Galaxy Note 10'da herhangi bir 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart desteği yok! Öte yandan Galaxy Note 10+'ta da 3.5 mm kulaklık girişine yer vermeyen Samsung, Note 10+'a ayrıcalık tanıyarak microSD karta izin vermiş. Yani Galaxy Note 10 satın alacaklar, telefonun hafızasını genişletemeyecekler.
Son olarak Galaxy Note 10'un IP68 sertifikasına sahip olduğunu ve bununla 1.5 metreye kadar 30 dakikalığına su koruması sağladığını da söyleyelim.
Galaxy Note 10 Teknik Özellikleri
Samsung Galayx Note 10'un teknik özelliklerine baktığımızda, yine ABD ve Çin'de Snapdragon işlemci, EMEA bölgesinde ise Exynos işlemciyle bulunabileceğini görüyoruz. Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ve Exynos 9825 işlemciyle tercih edilebilecek olan telefon, ülkemizde de Exynos'lu modeliyle satışa çıkacak.
8 çekirdekli yapıda hazırlanan ve 7nm fabrikasyon sürecinin eseri olan Exynos 9825, 2 adet 2.73 GHz Mongoose M4, 2 adet 2.4 GHz Cortex-A75 ve 4 adet verimlilik odaklı 1.9 GHz frekanslı Cortex-A55 yongalarından güç sağlıyor.
Telefonun grafik işlemcisi Mali-G76 MP12 olurken, Note 10, 8 GB RAM kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Galaxy Note 10 Plus'ta ise RAM kapasitesi 12 GB olarak tercih edilmiş. Her iki telefonda da 256 GB depolama kapasitesi bulunuyor, ancak Note 10+'ta ayrıca 512 GB'lık seçenek de mevcut.
Dediğimiz gibi microSD kart seçeneği de sadece Note 10+ için bulunuyor.
Galaxy Note 10'un bataryasına baktığımızda da 3500 mAh kapasitesinde bir bataryanın konumlandırıldığını görüyoruz. Bu bataryanın nasıl bir performans gösterdiğini henüz test edemedik. Telefon bizlere ulaştığında detaylı analizini sizlerle paylaşacağız.
Bataryaya ilişkin söyleyebileceklerimiz arasında ise, kablosuz şarj desteğinin olduğunu ve PowerShare özelliği ile diğer kablosuz şarj desteği gösteren cihazları şarj edebileceğinizi de söyleyebiliriz. Öte yandan kutunun içinden 25W çıktığını da atlamayalım.
Galaxy Note 10 Kameraları Nasıl?
Galaxy Note 10'ın kameraları çok fazla heyecanlandırmayacak diyebiliriz. Zira Galaxy S10 ve S10 Plus'ın üzerine büyük yenilikler getirmiyor. Aynı 16 MP ultra geniş lens, 12 MP geniş lens ve 12 MP telefoto lens kombinasyonunu kullanıyor Galaxy Note 10. Kameraların diyaframlarından özelliklerine kadar her şeyi hemen hemen aynı.
Note 10'un kamera konusundaki gelişimleri fotoğraftan ziyade video noktasında olmuş diyebiliriz. Canlı odak özelliği kazanan video, böylece video kaydı sırasında anlık olarak alan derinliği yapabilme imkanı tanıyor.
Bir diğer özellik ise, daha önce sızıntılarda da haberini verdiğimiz gibi Zoom-In Mikrofon özelliği oluyor. Bu da videosunu çektiğiniz görüntüde sese odaklanma olanağı tanıyor.
Ayrıca görüntü sabitleme konusunda da Süper Denge özelliği sunulmuş. Bu da hareketli koşullarda video kaydı yaparken, görüntüdeki sallantıyı azaltmayı amaçlıyor.
Öte yandan AR Doodle ve 3D Scanner isimli deneysel özellikler de Note 10'da yer almış. Bunların nasıl çalıştığını, Galaxy Note 10 test merkezimize ulaştığında sizlere aktaracağız.
Son olarak Note 10'un ön kamerası da 10 MP, f/2.2 diyaframlı ve 26 mm'lik geniş açılı olarak tercih edilmiş ki, bu da Galaxy S10 ile aynı.
S-Pen'de Ne Yenilik Var?
Galaxy Note serisinin önemli özelliği olan S-Pen, elbette Note 10'da da var. S-Pen yine not almanızı ve ekranda çizimler yapmanızı sağlarken, daha önceki Note modellerinden aşina olunan diğer özellikleri de bu modele taşıyor.
Yeni S-Pen'e ilişkin en ayırt edici özellik ise, S Pen Air oluyor diyebiliriz. Note 9'da kazandığı Bluetooth yeteneği ile uzaktan fotoğraf çekebildiği gibi, bu kez diğer başka uygulamaları da kontrol edebiliyor. Air özellikleri şimdilik sınırlı. Geliştiricilerin üretecekleri üçüncü taraf uygulamaları ile önümüzdeki aylarda genişleyeceğine inanılıyor diyerek özetleyebiliriz.
Erken Karar
Samsung'un uzun zamandır beklenen Galaxy Note 10 modeli, şirketin premium ürün yelpazesini tercih edenlerin aradığı üst düzey özellikleri içeriyor, ancak açıkçası büyük heyecan yaratan yenilikler sunmuyor. Kendi içinde bir gelişim olarak adlandırılabilir, fakat şirketin diğer amiral modelleri olan Galaxy S10 serisinden büyük fark yarattığını söylemek güç. Üstelik veda edilen 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart desteği hoş olmamış.
Fiyat olarak da ucuz bir model değil tabii ki. Başta da söylediğimiz gibi Samsung Galaxy Note 10, 9899 TL, Samsung Galaxy Note 10+ ise 11399 TL fiyatlara sahip.
Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus modelleriyle ilgili son sözümüzü, telefonları test merkezimizde ağırladığımızda söyleyeceğiz. O zamana kadar beklemede kalın...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın