Samsung Galaxy Note 10 Tanıtıldı, İşte Özellikleri
Samsung'un sızıntılara rağmen merakla beklediğimiz telefonu Galaxy Note 10 duyuruldu, işte tüm özellikleri!
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 10, firmanın düzenlediği Unpacked etkinliğinde Note 10 Plus ile beraber tanıtıldı. Peki Galaxy Note 10 neler sunuyor?
6,3 inç Super AMOLED ekranla gelen telefon, 2280 x 1080 piksellik bir çözünürlükle geliyor. ABD'de Snapdragon, dünyanın geri kalanında ise bugün tanıtılan Exynos 9825 yonga setini kullanan telefon, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunuyor. Depolama alanını sonradan genişletmeniz mümkün değil, çünkü Note 10'da microSD yuvası bulunmuyor. Samsung, işlemci performansının Galaxy Note 9'a göre yüzde 33 daha yüksek olduğunu söylüyor.
Galaxy Note 10, arka yüzünde f/2,2 diyaframa sahip 16MP'lik bir geniş açılı kameraya, 12MP telefoto lense ve f/2,1 lense sahip. Ön yüzde, ekranın üzerinde bulunan delikte ise 16MP'lik tek bir kamera bulunuyor. Ön yüzde bulunan bir başka özellik, ekranın altında gizlenen parmak izi tarayıcısı.
3.5 mm kulaklık girişi, daha önceki sızıntıların da söylediği gibi Galaxy Note 10'da yer almıyor. Mevcut kulaklığınızı Note 10 ile kullanmak için kutudan çıkan dönüştürücüyü kullanabiliyorsunuz.
Cihaz 45W süper hızlı şarjı desteklese de, kutusundan 25W adaptör çıkıyor. Cihazın 3.500mAh kapasiteli bir pili bulunuyor.
Galaxy Note'un en önemli özelliklerinden S Pen'in tasarımı, Note 10 ile bazı değişikliklere uğruyor. Kalem fotoğraf çekerken size ek özellikler sunabiliyor, insanların kafalarının üzerine yazı yazmak gibi.
Galaxy Note 10'un satışa sunulacağı tarih, 23 Ağustos olarak açıklandı.
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