Samsung, Galaxy Note 20'de ToF Sensörünü Bıraktı ama Geri Getirebilir

Samsung'un Galaxy Note 20'den çıkarttığı Time-of-Flight sensörü, sektörden gelen dedikodulara göre henüz tamamen ölmedi ve geri gelebilir.

Samsung, ToF Sensörünü Bıraktı Ancak...

Samsung Galaxy Note 20 serisine eklenmeyen Time-of-Flight (ToF) sensörü, sektör içerisinden gelen sızıntılara göre Galaxy S21 ile geri dönmeyecek.

Samsung'un ToF sensöründen vazgeçmesinin nedeni, iddialara göre yeterince kullanım alanının olmaması ve Samsung'un ToF teknolojisinin Apple gibi rakiplerle yarışacak kapasitede olmaması. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve ToF teknolojisinin bulunduğumuz dönemde telefonların en önemli işlevleri arasında olacağına inanılıyordu ancak ToF konusunda son bir senede beklenen gelişmeler yaşanmadı.

Buna karşın sektör içerisindeki şahsiyetler, Samsung'un ToF konseptini tamamen bırakmadığını ve System LSI bölümünün ToF teknolojisinin yeteneklerini geliştirecek bir imaj sensörü geliştirdiğini iddia etti. Ancak bu sensörün tüketici ürünlerinde kullanılıp kullanılmayacağı belirsiz görünüyor.

ToF sensörünün en iyi ihtimalle Galaxy Note 21 ile bir sene sonra geri dönebileceği iddia ediliyor.

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