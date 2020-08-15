Milyonlarca Yıl Önce Yaşayan Bu Timsahlar, Bir Otobüs Kadar Büyüktü

Milyonlarca yıl önce yaşayan ve dişleri bir muz kadar büyük olan "dehşet timsahları" hakkında yeni bilgiler keşfedildi.

  • Levent Öztürk
Bu timsahlar otobüs kadar büyüktü!
Tyler Stone

Milyonlarca yıl önce, neredeyse otobüs boyutunda olan timsahlar Amerika'da yaşıyorlardı. Deinosuchus fosilleri üzerine yapılan yeni bir araştırma, bu etkileyici avcıların görünüşleri ve davranışları hakkında yeni bilgiler sunuyor. Kabaca "korkunç timsah" veya "dehşet timsahı" olarak çevrilebilecek Deinosuchus, Temmuz ayının sonlarında Journal of Vertebrate Paleontology'de yayımlanan bir makaleye göre dinozorları yiyordu. Bu devasa hayvanlar 75 milyon ile 82 milyon yıl önceki dönemde yaşıyorlardı ve o sıralarda yiyecek zincirinin üst kısımlarında yer aldıkları düşünülüyor.

Araştırma başyazarı Adam Cossette'in söylediğine göre şu ana kadar bu hayvanların tamamı bilinmiyordu ve yeni örnekler, dişleri muz büyüklüğünde olan korkutucu yaratıkları ortaya çıkarttı. Cossette ve arkadaşları, bir süredir kafatası fosilleri ve diş izi bulgularını çalışarak Deinosuchus'un tam bir görüntüsünü ortaya çıkartmaya uğraşıyordu.

Yayımlanan makale, bilinen üç farklı Deinosuchus türünü netleştirmeye yardımcı oluyor: Deinosuchus hatcheri, Deinosuchus riograndensis ve Deinosuchus schwimmeri.

Deinosuchus'un korkutucu bir avcı olarak ünü artık kesinleşmiş olsa da, hayvan hakkında halen bilinmeyen pek çok şey bulunuyor. Örneğin araştırmacılar, hayvanların burunlarında yer alan ve işlevi henüz bilinmeyen iki büyük deliğe dikkat çekiyorlar.

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