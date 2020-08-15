Milyonlarca Yıl Önce Yaşayan Bu Timsahlar, Bir Otobüs Kadar Büyüktü

Milyonlarca yıl önce yaşayan ve dişleri bir muz kadar büyük olan "dehşet timsahları" hakkında yeni bilgiler keşfedildi.

15 Ağustos 2020 20:00

Levent Öztürk