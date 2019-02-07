Samsung Galaxy S Pen'e "Dahili Kamera" Geliyor!
Samsung Galaxy Note serisinin önemli parçası olan S Pen, günün birinde kamera olarak da kullanılabilir!
- Ercan Uğurlu
Evet, Samsung'un son amiral gemisi Galaxy Note 9'un kalemi S Pen, bilindiği gibi son versiyonu ile Bluetooth üzerinden çok sayıda kontrol yeteneği kazanmıştı. Üzerindeki buton ile mobil deklanşör görevi gören S Pen, yeni model Galaxy Note 10'da yeni özellikler de getirecek.
Samsung'un ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi için doldurduğu resmi belgede, S Pen'e özel bir yeteneğin patenti yer alıyor. Patente göre, S Pen için dahili bir kamera yerleştirmeyi düşünen Samsung, üstelik bu kamerayı optik zum yetenekli olarak tasarlamayı düşünüyor.
"Bir lens ve optik görüntü sensörü içeren elektrikli bir kalem cihazı" ifadeleri geçen patent ile görünüşe göre Galaxy Note 10'da S Pen, tamamen bağımsız olarak fotoğraf çekebilecek. Elbette S Pen üzerindeki kameranın yakaladığı görüntüleri yine Galaxy Note 10 üzerinden göreceğiz. Bu noktada, Galaxy Note 9'da yalnızca deklanşör yeteneği kazanan S Pen'in Galaxy Note 10'da kamera yeteneğini kazanması, bir bakıma insanın aklına Galaxy Note 11'de neler yapabileceğini getirmiyor değil. Ancak elbette Galaxy Note 11 ile ilgili sızıntıların gelmeye başlaması için ilk olarak Galaxy Note 10'u görmemiz gerekiyor.
Samsung, kısa bir süre sonra Galaxy S10 akıllı telefonunu tanıtacak. Onu takiben ise sıra Galxay Note 10'a gelecek. Galaxy Note 10'un tanıtımı için ise yaza kadar beklememiz gerekecek.
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