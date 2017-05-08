Samsung Galaxy S Serisinin Tarihi!

Samsung'un bugün tüm dünyanın ilgisini çeken Galaxy S8'inin tarihinde hangi Galaxy S'ler var? Hepsi, içeride!

Samsung Galaxy S Serisinin Tarihi!

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