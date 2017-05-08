Samsung Galaxy S Serisinin Tarihi!
Samsung'un bugün tüm dünyanın ilgisini çeken Galaxy S8'inin tarihinde hangi Galaxy S'ler var? Hepsi, içeride!
Samsung'un Galaxy S8 tanıtımı, tüm dünyanın dikkatini çekti. Galaxy S8 sıradan bir telefon değil, herkesin merak ettiği bir telefon. Peki Güney Koreli firma, mobil cihaz piyasasında nasıl bu kadar etkili hale geldi? Kısa bir süre önce, Android'le tanışmadığımız zamanlarda yarı-akıllar tanıtan firma, Android'le birlikte yükselişe geçti. İşte Galaxy S serisini bugüne getiren telefonlar...
Samsung Galaxy i7500
Nisan 2009'da Android 1.5 ile çıkış yapan Galaxy i7500, "sıradan" bir cihaz olarak tanımlanmıştı. 5MP kameraya, 3,2 inç 320 x 480 AMOLED ekranla ve bir D pad ile gelen telefon, 1.500mAh kapasiteli piline rağmen uzun bir pil ömrü sunamıyor ve her gün şarja ihtiyaç duyuyordu.
Samsung Galaxy S
Bir sonraki Galaxy, Haziran 2010'da ortaya çıktı. 480 x 800 çözünürlüğe sahip 4 inç Super AMOLED ekran, harikaydı. Android 2.1 Eclair ile gelen cihaz daha sonra Android 2.3'e yükseltildi.
Samsung Galaxy S2
Geliştirilmiş Super AMOLED Plus ekranla Nisan 2011'de gelen telefon, Android 2.3.4 Gingerbread ile satışa sunuldu. 4,3 inç ekrana, 1.2GHz Exynos 4210 CPU ve 1GB RAM'e sahip telefon, hafifti ve 1080p video kaydı yapabiliyordu.
Samsung Galaxy S3
Galaxy S3, ekran boyutunu 4,8 inç'e genişletti. Dört çekirdekli 1.4GHz Exynos 4412 işlemciyle ağır yüklerin altından kalkan telefon, 2.100mAh'lik piliyle iyi bir pil ömrü sunuyordu.
Samsung Galaxy S4
Başarıların ardından merakla bekleyen bir kitleye Nisan 2013'te tanıtılan Galaxy S4, 5 inç'lik bir ekrana sahipti. 130 gramlık telefonun teknik özellikleri etkileyiciydi, ancak işe yaramayan önemsiz işlevlerinin sayısı da artmıştı.
Samsung Galaxy S5
Şubat 2014'te tanıtılan Galaxy S5, işlemcisini geliştirirken ekranını 5,1 inç'e genişletti. Pil ise artık 2.800mAh kapasitesine sahipti. Cihaz, anlamsız sensörlerden kurtulmuş, bunun yerine kalp ritmi izleyicisi ve parmak izi tarayıcısıyla gelmişti.
Samsung Galaxy S6 / Galaxy S6 Edge
Galaxy S5'in tam anlamıyla doğru bir adım olmamıştı ve Galaxy S6, bunu kısmen düzeltti. S6 Edge, kavisli ekranıyla iPhone'un gölgesinden kurtuldu. Ancak microSD slotunun kaldırılması çoğu kullanıcı için hoş bir durum değildi.
Samsung Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge
Büyük yenilikler getirmeyi amaçlamayan Galaxy S7 / S7 Edge, Şubat 2016'da ortaya çıktı. 5,1 inç'lik Galaxy S7 ve 5,5 inç'lik Galaxy S7 Edge, 1440 x 2560 QHD çözünürlük sunuyor ve 12MP'lik f/1.7 26mm lensli kameralarıyla da etkiliyorlardı. Üstelik microSD slotu, bu modellerle birlikte geri döndü.
Samsung Galaxy S8 / Galaxy S8 Plus
Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'la birlikte kavisli ve devasa ekranlar standart haline geldi. Yeni 18.5:9 ekran oranına geçen telefonlar, 5,8 inç ve 6,2 inç'lik ekranlarında 1440 x 2960 çözünürlük sunmaya başladılar. İki cihaz da artık IP68 sertifikalıydı ve 4GB RAM ile geliyordu.
Samsung Galaxy S9 / Galaxy S9 Plus
Geleceğe baktığımızda ise Galaxy S9'la ilgili elimizde henüz resmi bir bilgi yok. Mart 2018'de çıkması beklenen cihaz, Samsung'un yenilikçi Infinity Display'ini bir adım öne taşıyarak ekranı telefonun dört yanına sarabilir. Cihazın Snapdragon 845'le ve 6GB RAM ile gelebileceği şimdiden konuşuluyor. 2018, Samsung'un katlanabilen ekranlara geçmesi için ise muhtemelen çok erken.
Zeynel A. Öztürk
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