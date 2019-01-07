Samsung Galaxy S10 Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı
Samsung Galaxy S9'un bataryası 3000 mAh kapasitesindeydi. Peki, Samsung Galaxy S10'un bataryası ne kadar olacak?
Evet, Samsung Galaxy S10'un tanıtılmasına artık kısa bir süre kala hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce telefonun pek çok sızıntısından bahsetmiştik. Bu defa da Samsung Galaxy S10'un bataryasını konu alacağız.
Samsung sızıntıları paylaşan @Universelce'ye göre Samsung Galaxy S10 3 farklı ekran boyutunda gelecek. Her bir ekran boyutu için ise farklı batarya kapasiteleri konuşuluyor. 6.4 inç boyutunda ekranla gelecek olan Samsung Galaxy S10 Plus modeli içinde 4000 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Evet, daha önce Samsung Galaxy S10 hakkında 5000 mAh batarya kapasitesi de konuşulmuştu hatırlarsanız. Ancak yeni gelen sızıntı, en büyük kapasitenin 4000 mAh olacağını gösteriyor.
Diğer iki model ise 6.1 inç boyutlu Samsung Galaxy S10 ve 5.8 inç boyutlu Samsung Galaxy S10 Lite modeli olacak. Samsung Galaxy S10'da 3500 mAh kapasitesinde batarya bulunacakken, Samsung Galaxy S10 Lite'ta ise 3100 mAh batarya bekleniyor.
En azından Samsung Galaxy S10'un bataryası hakkında gelen son bilgiler bu yönde. Neyse ki bu soruların yanıtlanması için çok beklemeyeceğiz. Samsung Galaxy S10'un önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor.
Ercan Uğurlu
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