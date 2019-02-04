Samsung Galaxy S10E, iPhone XR'ye Rakip Olacak
Samsung en alt Galaxy S10 modeli, tekrar sızan özellikleriyle Apple'ın iPhone XR'sine iyi bir rakip olabileceğini gösterdi!
Galaxy S10'un "uygun fiyatlı" sürümünü tercih ederseniz, nasıl bir telefonunuz olacak? Yeni sızıntı, bunun cevabını veriyor.
Sızan "Galaxy S10E" fotoğrafı, cihazın arka yüzünde üç yerine iki kamera bulunacağını, önde ise yalnızca bir kamera olacağını gösteriyor. Üst seviye Galaxy S10 Plus'ın arkasında üç, önünde ise iki kamera bulunması bekleniyor. Buna karşın telefon, Samsung'un yeni Infinity-O tasarımlı "çentik olmayan çentiğini" kullanıyor, yani ekranın üzerinde ön kamera için açılmış bir delik bulunuyor.
Sızıntının söylediği ekran boyutları, önceki sızıntılarla uyum içinde. 5,8 inç'lik Galaxy S10E yaklaşık olarak Galaxy S9 ile aynı ekran boyutuna sahip. 128GB depolama alanıyla geleceği söylenen telefonda 6GB RAM bulunuyor. microSD kart her zaman olduğu gibi destekleniyor.
Cihaz bu özellikleriyle 64GB depolama alanına ve 3GB RAM'e sahip, microSD desteği bulunmayan iPhone XR için önemli bir rakip olacak. Dahası iPhone XR'de yalnızca tek arka kamera bulunuyor.
Bu son Samsung Galaxy S10E sızıntısı, önceki tüm dedikoduları destekliyor. Bildiklerimizin doğru olup olmadığını 20 Şubat'taki Samsung Unpacked etkinliğinde hep beraber göreceğiz.
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