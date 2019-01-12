Samsung, Galaxy S10'un Tasarımını Sızdırdı
Galaxy S10 hakkındaki bu sızıntı, var olabilecek en güvenilir kaynaktan geliyor!
Samsung, saklamak istediği en büyük sırlardan biri olan Galaxy S10'un görünümünü kendi elleri ile sızdırmış olabilir. Sızıntı, şirketin Android Pie ile gelecek olan One UI kullanıcı arayüzünü açıklayan bir destek sayfasından geliyor.
Samsung, One UI ile ilgili paylaştığı ekran görüntülerinde Samsung Galaxy S10' a ait tasarım detaylarını açığa çıkarmış olabilir zira ekran görüntülerinin yerleştirildiği cihaz görüntüleri, Samsung'un vermek istediğinden daha fazla detayı içeriyordu.
Samsung, Samsung Newsroom üzerindeki görüntüleri Reddit kullanıcısı qgtx'in fark edip internete yaymasının üzerine internet sayfasından kaldırarak yerine cihazın tasarımına ait detayları içermeyen görseller ile değiştirdi. Bu ise, görsellerin önemli detaylar içerdiğini doğrulayan bir işaret olabilir.
Akıllıca bir reklam hamlesi mi?
Bu olay, Samsung adına büyük bir hata olabileceği gibi akıllıca bir reklam kurgusu da olabilir. İki durumda da artık Samsung Newsroom'un destek sayfasında farklı bir görsel kullanılıyor ve ilk görüntüde görülenin aksine kamera deliği bulunmuyor. Ayrıca kullanılan yeni görseller, ilk görsellerde karşımıza çıkan ince ekran çerçevesinden çok daha kalın bir kenarlık içeriyor.
Bugünün erken saatlerinde Güney Koreli firma, yeni amiral gemisinin tanıtım tarihini açıkladı. Samsung'un yeni amiral gemisi, 20 Şubat 2019 tarihinde düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Etkinliğin Amerka Birleşik Devleti'nin Kaliforniya eyaleti sınırları içerisinde yer alan San Fransisco'da yer alması planlanıyor. Samsung'un tanıtacağı cihazın son sızan görseli de önceki sızıntıları doğrular nitelikte. Amiral gemisi, daha ince çerçeveler taşımak adına ön kamerayı ekranın sol üst köşesinde açılacak bir deliğin içerisinde bulunduracak.
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu Samsung adına yapılan büyük bir hata mı, yoksa kurnaz bir reklam girişimi mi? Düşüncelerinizi bizimle yorum kısmında paylaşabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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