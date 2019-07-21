Samsung Galaxy S11'e Daha Hızlı RAM
Samsung'un yeni RAM duyurusu, Galaxy S11'in nasıl olacağına dair bir ipucu daha verdi!
2020'de piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S11, firmanın ilk 12Gb LPDDR5 mobil DRAM kullanan telefonu olabilir. Firma, üst düzey telefonlara yönelik bu RAM'in duyurusunu gerçekleştirdi.
Samsung, bu yeni RAM'in bugünkü üst seviye telefonlarda bulunan LPDDR4X'ten "1,3 kat hızlı olduğunu" söylüyor. 12GB RAM paketlerinde birleştirilen yeni DRAM, bir saniyede 44GB veri transferi yapabiliyor. Samsung, yeni RAM'in 5G ve yapay zeka için de optimize edildiğini belirtiyor. Buradan firmanın gelecekteki telefonlarının, şaşırtıcı olmayan bir biçimde, 5G ile geleceği de anlaşılıyor.
Duyurunun doğruladığı bir başka şey, firmanın gelecek seneki telefonlarında 12GB RAM sunmaya devam edeceği. Bu seneki Galaxy S10 Plus da aynı miktarda RAM ile geliyor ve 7 Ağustos'ta tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy Note 10'un da 12GB RAM sunma ihtimali var.
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