Samsung Galaxy S11'i Bekleyenlere Kötü Haber

Samsung Galaxy S11 için beklenen önemli bir özellik, görünüşe göre telefonda olmayacak!

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S11'i Bekleyenlere Kötü Haber

Son günlerde çokça konuşulmaya başlanan ekran altı kameralar, gelecek yeni akıllı telefonlarda karşımıza çıkacak. Bunlara ilk iki örneği Xiaomi ve Oppo'nun videolarında görmüştük. Muhtemelen bu iki şirketin bir sonraki amiral gemisi modelleri, ön kameraları ekrana entegre biçimde sunacaklar. Ancak bunlar arasında Güney Koreli şirket, muhtemelen bir süre daha bulunmayacak.

Galaxy S11 üzerinde çalışan Samsung, ağustos ayında da Galaxy Note 10 modelini tanıtacak. Galaxy Note 10 için zaten beklenmeyen ekran altına entegre kamera, muhtemelen Galaxy S11'de de yer almayacak. Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe, bunun işaretini veriyor.

Bahsedilene göre Super AMOLED panellerde kamera boyutunun biraz daha küçülmesi zaman alacak. Hatta Ice Universe'ün bahsettiğine göre gelecek 1 – 2 yıl içinde Samsung'un ekran altı entegre kamera kullanmayacağını söylemek mümkün. Buna göre Galaxy S12 ve hatta Galaxy S13'e kadar beklemek gerekebilir.

Elbette Samsung farklı bir yol bulur veya telefonunda farklı bir panel kullanır ise, daha önce mümkün olabilir. Yine de ekran altı kameraların olgunlaşması için biraz zaman gerektiği bir gerçek.

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