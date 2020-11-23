Samsung Galaxy S21 İçin Yeni Bir İşaret Daha Geldi

SamMobile tarafından tespit edilen yeni habere göre, Galaxy S21 şimdi de Hint Standartları Bürosu (BIS) sertifikasyon sürecinden geçti. Bu standart bir prosedür, ancak bunun çok hızlı şekilde alındığını söylemek gerek, zira bu sertika genelde telefon piyasaya çıkmadan 1 ay öncesinden alınıyor. Bu da Galaxy S21'in ocak ayı başında piyasaya çıkacağına dair önemli bir kanıt niteliği taşıyor.
Bu yeni habere göre Samsung Galaxy S21'i 2021'in ilk günlerinde görebiliriz. Tanıtım tarihi olarak ise 14 Ocak 2021 şeklinde bir bilgi de mevcut durumda. Buna göre Samsung, Galaxy S21'i 14 Ocak 2021 tarihinde tanıtacak ve hemen ardından da ön siparişe açılacak. Galaxy S21'in sevkiyatına ise 29 Ocak 2021 tarihinde başlanacak.
Galaxy S21'in 3 farklı model halinde tanıtılması bekleniyor. 6.2 inç ekranlı Galaxy S21, 6.7 inç ekranlı Galaxy S21 Plus ve 6.8 inç ekranlı Galaxy S21 Ultra olarak tanıtılacak olan yeni seri, bakalım ülkemizde kaç liradan fiyatlandırılacak. Tahminleriniz varsa, aşağıda yorum olarak paylaşabilirsiniz.
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