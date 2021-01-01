Samsung Galaxy S21 "O Kadar da" Pahalı Olmayabilir

Galaxy S21'in tanıtılmasına çok az bir süre kaldı. 14 Ocak'ta tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy S21 hakkında bugüne kadar çok sayıda bilgi ortaya çıktı ve tanıtılacağı ana kadar yeni bilgiler almaya devam edeceğiz. Yeni gelen rapor ise, Galaxy S21'in fiyatına ilişkin.
Galaxy S21'in fiyatı hakkında daha önce de bilgiler sızmıştı. Yeni gelen sızıntı ise, Galaxy S21'in "o kadar da" pahalı olmayacağı yönünde. Artan fiyatlar neticesinde artık amiral gemisi statüsünde bir telefonun 999 Dolar fiyat etiketinin altında bulunamaması, Galaxy S21'i farklı kılacak gibi görünüyor.
Galaxy S21'in fiyatının 899 Dolar olması bekleniyor. Eğer telefon bu fiyat etiketi ile tanıtılırsa, 4 yıl kadar önce tanıtılan ve 750 Dolar civarında bir fiyatla satışa çıkan Galaxy S7'den sonraki en ucuz amiral olacak. Elbette S21 serisinin diğer üyeleri olacak olan Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'nın fiyatları ise kademeli olarak yukarı doğru seyredecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın