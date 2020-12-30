Samsung'un Galaxy S21 Kılıfları İnternete Sızdı, S Pen "Göründü"

Samsung'un Galaxy S21 serisinde S Pen desteği bulunacağı artık kesin. Ama S Pen'in nerede saklanacağı halen gizemini koruyor. Neyse ki gelen orijinal kılıf sızıntısı, bu gizemi çözmemize yardımcı olmuş durumda.