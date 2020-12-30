Samsung'un Galaxy S21 Kılıfları İnternete Sızdı, S Pen "Göründü"

Galaxy S21 serisi için üretileceği iddia edilen bazı üçüncü parti kılıfların internete sızdığını daha önce gördük. Ama bu seferki sızıntı, bize Samsung'un orijinal Galaxy S21 kılıflarının nasıl görüneceğini gösteriyor. MySmartPrice'da ortaya çıkan kılıflar, doğal olarak henüz resmiyet kazanmış değil.
Sızan kılıflar arasında yüksel koruyu olanlar, deri olanlar, şeffaf olanlar ve bir de Clear View kılıf dikkat çekiyor. İşte tam da bu noktada, Galaxy S21'in (pek çok kaynağa göre sadece Galaxy S21 Ultra'nın) destekleyeceği S Pen'in nerede saklanacağı sorusunun cevabı ortaya çıkmış olabilir.
@ishanagarwal24 isimli Twitter kullanıcısının fark ettiği üzere, Clear View kılıfın boyutları, beklenen Galaxy S21 Ultra'ya göre biraz daha geniş. Bu da, S Pen'in saklanması için kılıf içerisinde bir yer ayrıldığı fikrini doğuruyor. Her ne kadar görsellerde S Pen'i göremesek de, bu boyut farkının en mantıklı açıklaması, gerçekten de S Pen oluyor.
Neyse ki bu sorunun cevabını öğrenmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek. Samsung'un, Galaxy S21 serisi amiral gemisi telefonlarını ve uyumlu aksesuarlarını Ocak ayı içerisinde tanıtması bekleniyor.
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