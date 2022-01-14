Samsung Galaxy S22, Daha Önce Beklediğimizden Daha Pahalı Olabilir!

Samsung Galaxy S22 serisi beklediğinizden daha pahalı olabilir. Yeni amiral gemisi serisinin sızan fiyatları eğer gerçekse, hayal kırıklığına yol açacak gibi görünüyor...

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S22 Beklendiğinden Pahalı Olabilir
Galaxy S21

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