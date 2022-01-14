Samsung Galaxy S22, Daha Önce Beklediğimizden Daha Pahalı Olabilir!

Samsung'un çok yakında yeni amiral gemisi serisi olacak olan Galaxy S22 ailesini tanıtması bekleniyor. Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra şeklinde 3 yeni model ile gelmesi beklenen yeni aile fiyatıyla ise satın almayı düşünenleri üzecek gibi duruyor.
@chunvn8888 twitter hesabından yapılan sızıntıya göre Galaxy S22 serisi, Galaxy S21 serisinden 100 dolar daha yüksek fiyatlarla gelecek. Buna göre Galaxy S22'nin 899 dolar, Galaxy S22 Plus'ın 1099 dolar ve Galaxy S22 Ultra'nın ise 1299 dolar fiyatla piyasaya çıkması bekleniyor. Bunun elbette Türkiye fiyatları da diğer vergilerle beraber telefonların piyasaya çıktığı zamanki kur seviyesine göre belirlenecek, o nedenle şu an bu yönde bir tahminde bulunmak pek doğru olmayacaktır.
Wrap up the S22 series and Tab S8 series prices— KFC Simp (@chunvn8888) January 11, 2022
S22: $899
S22+: $1099
S22U: $1299
Tab S8: under $850
Tab S8+: $900-1000
Tab S8U: around 1100 and above (above means more storage and cellular connectivity)
Will update the exact Tab S8 series prices soon.
Öte yandan Samsung'un tablet serisi hakkında da fiyat tahminleri ortaya çıktı. Buna göre Tab S8'in 850 doların altında bir fiyatla satışa çıkması beklenirken, Tab S8+'ın 900 – 1000 dolar, Tab S8U'nun ise 1100 dolar civarı bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.
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