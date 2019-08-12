Samsung Galaxy S9 Bu 2 Özelliğe Kavuşacak
Samsung Galaxy S9 sahipleri, önemli 2 Samsung özelliğini yakında telefonlarında görebilir.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un Galaxy Note 10 ailesini tanıtmasıyla beraber, Samsung ekosistemi için yeni özellikler de tüketicilere sunuldu. Yeni DeX özelliği de bunlardan biriydi. Bilindiği gibi DeX işlevi, telefonunuzu bir USB kablosu aracılığı ile masaüstü bilgisayara dönüştürme olanağı tanıyor. Halihazırda DeX özelliğine sahip Galaxy S9 da, yakında DeX'in yeni özelliklerine kavuşacak gibi görünüyor. Yani, Galaxy S9 sahipleri de yakında harici bir üniteye ihtiyaç duymadan DeX özelliğinden faydalanabilecek diyebiliriz. Yalnızca bu da değil...
Gelen diğer bilgiler arasında ise, Samsung Galaxy S9'un Android Q güncellemesiyle beraber One UI 2.0 sürümüne kavuşacak olması bulunuyor. Bunun ne zaman olacağı şimdilik belli değil. Fakat ilk aşamada Galaxy Note 10'un ardından sırayla Galaxy S9 ve Note 9'un da One UI 2.0 sürümüne yükseltilmesi bekleniyor. Muhtemelen bu zamanlama, Galaxy S11'in piyasaya çıkmasından önce olacak.
Note 10 ile bahsi geçen yeni özelliklerin selef modellere gelmesi güzel, ancak tüm yenilikleri de beklememek gerekiyor. Bunlardan biri ise, Galaxy Note 10 ile tanıtılan AR Doodle. AR Doodle, S Pen ve ToF kameraya ihtiyaç duyduğundan muhtemelen selef Galaxy modellerinde yer almayacak.
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