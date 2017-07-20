Samsung Galaxy S9 da Infinity Display'le Gelecek
Samsung'un ilk kez Galaxy S8 serisinde kullandığı "sonsuz ekranı" görünüşe göre Galaxy S9'a da damgasını vuracak!
Samsung'un Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde ortaya çıkarttığı Infinity Display, kullanıcılar tarafından bir hayli sevildi. Şirketin de yaptıkları iş içine sinmiş olacak ki, Infinity Display'i gelecek telefon modellerinde de kullanmayı düşünüyor.
Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S9'da da Infinity Display'i kullanacak. Bu nedenle gelecek amiralde tasarım yönünde minör değişiklikler göreceğimizi düşünebiliriz. Ekran boyutunda da bir değişiklik yapılmayacağı söylenen Samsung, Galaxy S9'da 5.8 inç, Galaxy S9+'da ise 6.2 inç Infinity Display kullanacak.
Buna ek olarak yine gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy Note 9'da da parmak izi okuyucuyu ekranın altına gömmeye çalışacak. Bu yöndeki çalışmalarına sıkı şekilde çalıştığı belirtilen Samsung uzmanları, bakalım bu çalışmalarının karşılığını alabilecekler mi.
Öte yandan elbette Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 için spekülasyon yapmak için erken. Fakat yeni modellerin Snapdragon 845 işlemci, en az 6 GB RAM ve çift kameraya sahip olması bekleniyor. Elbette bunların yanında işletim sistemi olarak da Android O göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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