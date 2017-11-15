Samsung Galaxy S9 Muhtemelen Böyle Olacak

Samsung Galaxy S9' ait olduğu düşünülen çizimler, Bilgisayar Destekli Tasarım sızıntılarıyla ortaya çıktı...

Samsung Galaxy S9 muhtemelen böyle olacak

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
2018'de Daha Uygun Fiyatlı Bir iPhone X Gelebilir
Samsung Galaxy S9 Muhtemelen Böyle Olacak
iPhone X'in Çentiğini "Kapatan" Uygulama Yayında!
Facebook, Stories ve Messenger Day'i Birleştirdi
Disney'den Netflix'e Fiyat Çalımı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir