Samsung Galaxy S9 Muhtemelen Böyle Olacak
Samsung Galaxy S9' ait olduğu düşünülen çizimler, Bilgisayar Destekli Tasarım sızıntılarıyla ortaya çıktı...
Samsung Galaxy S8, tasarımıyla sunduğu çerçevesiz ekran ve çevresinde şekillenen yenilikçi hatlarıyla kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, Samsung'un tasarım çizgisini bozmamasını ve gelecek Galaxy S9 modelinde de geliştirilerek daha iyi hale getirilmesini bekliyorlar. Ortaya çıkan sızıntılar da, Samsung'un bu yönde çalıştığına işaret ediyor.
Bilgisayar Destekli Tasarım yazılımıyla yapılan kabataslak çizimlerin ortaya çıkması, Samsung Galaxy S9'un nasıl bir şekle sahip olacağı hakkında fikir veriyor. Eğer bu sızıntılar doğruysa, Galaxy S9'un önden görünümü, Galaxy S8 ile hemen hemen aynı olacak. Zaten Samsung'un Sonsuz Ekran tasarımını benimsediği açık.
Galaxy S9'un sızan arka çizimlerine baktığımızda ise, bir değişiklik göze çarpıyor: Parmak izi sensörünün yeri ve çift kamera modülü. Galaxy S9'da muhtemelen çift kameraya geçecek olan Samsung, ayrıca parmak izi sensörünü de aşağıya alarak, dikey bir dizilimi izleyecek. Özellikle parmak izi sensörünün alt tarafa alınmış olması sevindirici. Böylece sensöre ulaşım daha kolay olacak ayrıca lenslerin kirlenmesi de bir nebze önlenmiş olacak.
Elbette bunlar şimdilik Galaxy S9'un olduğu iddiasını taşıyan çizimler. Galaxy S9'un çıkış tarihi yaklaştıkça, detaylar netleşecektir.
Ercan Uğurlu
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